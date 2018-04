Bewerbung beim Frühstück

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Behinderung sowie 19 Unternehmen brachte die Agentur für Arbeit beim „Inklusiven Frühstück“ zusammen. Ziel war ein erstes Kennenlernen in ungezwungener Atmosphäre, das möglicherweise in einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz mündet.

„In Ostbrandenburg brauchen wir alle motivierten, jungen Menschen, ob mit oder ohne Behinderung“, bringt es Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Agentur für Arbeit auf den Punkt. Dennoch würden diese Jugendlichen und jungen Erwachsene bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz immer wieder auf Vorbehalte stoßen. Dabei seien sie häufig besonders motiviert und loyal. Was sie brauchen, sei eine Gelegenheit, im Gespräch und durch den persönlichen Eindruck zu überzeugen.

Diese Chance hatten rund 60 junge Menschen beim „Inklusiven Frühstück“, dass die Arbeitsagentur in Zusammenarbeit mit der IHK Ostbrandenburg, der Frankfurter Handwerkskammer und dem Integrationsamt am vergangenen Freitag durchführte und dabei auch über Integrationshilfen sowie Fördermöglichkeiten bei der Einstellung von behinderten Menschen informierte. Auch für die Unternehmen sei die Veranstaltung eine Chance, betonte Freyer. Angesichts des hohen Nachwuchsbedarfes könnten sie sich engagierte Mitarbeiter sichern und die eigene Belegschaft entlasten.

19 Unternehmen aus dem gesamten Agenturbezirk mit offenen Stellen in den Bereichen Holz, Verkauf, Metall, Lager, Pflege, Landwirtschaft sowie Garten- und Landschaftsbau sind gekommen. Unter ihnen auch die Bäckerei Vetter aus Woltersdorf. Geschäftsführerin Katrin Richter sucht sowohl Mitarbeiter in der Backstube und im Verkauf als auch Lehrlinge. Auf das „Inklusive Frühstück“ ist sie durch die Handwerkskammer aufmerksam geworden. Berührungsängste hat sie nicht. „Wir haben oft Schülerpraktikanten von der Förderschule in Erkner und konnten kaum Unterschiede zu anderen Praktikanten feststellen. Im Gegenteil, sie sind immer sehr wissbegierig, interessiert und fleißig.“ Am Nachbartisch sucht Andrea Seefried, Assistentin der Geschäftsführung der Stolzenhagener Dienstleistungs und Logistik GmbH aus Seelow, einen Kraftfahrer im Entsorgungsbereich. „Wir haben bereits einen Kollegen, der stumm ist, sich aber mithilfe eines Tablets mit den Kunden verständigen kann“, berichtet sie.

Unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind sowohl Schulabgänger mit einfacher Berufsbildungsreife als auch Teilnehmer einer berufsvorbereitenden Maßnahme bei Bildungsträgern sowie Rehabilitanden wie der Fürstenwalder Alexander Körber. Der 23-Jährige ist nach einer Krebserkrankung körperlich nicht mehr in der Lage, seinen ursprünglichen Beruf, Tischler, auszuüben. „Bei einem Praktikum in einem Altenpflegeheim habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit Spaß macht“, erzählt er. Daher beginnt er Ende Mai eine Fortbildung zum Seniorenbetreuer und sucht bereits einen passenden Arbeitgeber für die Zeit danach. Eine Ausbildung zur Altenpflegerin möchte Vanessa Kellner (17) aus Fürstenwalde im Anschluss an das berufsvorbereitende Jahr machen. Sie hat ihre Bewerbungsmappe dabei und gibt diese bei Ines Lehmann von der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt ab. Der Woltersdorfer Jonathan Lenke (16) interessiert sich für Bauberufe. Beatrice Hinze (23) aus Kummersdorf ist Hauswirtschaftshelferin und möchte am liebsten in einer Kita arbeiten.