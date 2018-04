Müllschlund beeindruckt Besucher

Meier, Margrit

Herzfelde (MOZ) Mehrere Hundert Gäste nutzten die Einladung, in das Industriekraftwerk (IKW) von Steag zu kommen. Am Sonnabend wurde das zehnjährige Bestehen mit einem Familienfest gefeiert.

Oh Mann, ist das riesig – das war ein Satz, der fast jedem Gast durch den Kopf schoss, der in den großen Müllbunker schaute. Da, wo 7000 Tonnen Abfälle reinpassen würden. Die Dimensionen werden den Gästen erst so richtig klar, als sie bei den Kranführern Irina Seim und Andreas Siebert Station machen und einige auch die Chance nutzen, die riesigen Greifer selbst zu steuern.

Die Kranführer sitzen in einem gläsernen Büro, ihre Beine baumeln quasi über Glas samt Rost. Darunter zehn Meter tief der riesige Schlund, in dem der Abfall liegt. Eine, die da keinerlei Höhenängste spürt, ist Bettina Pfeiffer. Mit Sohn Ole auf dem Schoß, steuert sie nach kurzer Einweisung durch Kranführerin Seims den massigen Greifer, als habe sie nie etwas anderes gemacht.

Derweil haben im Nachbarraum Schichtleiterin Sabine Thiele und Anlagenfahrer Christian Neumann-Konzag alles im Blick. „Wir können von hier aus alles überprüfen, von der Müllanlieferung über den Verbrennungsraum bis zum Schornstein“, erzählt die Schichtleiterin.

Für die Annahme ist u. a. die Leiterin der betrieblichen Überwachung, Theda Schröder, zuständig. Sie führt eine der vielen Gruppen durchs Werk und erzählt, dass links und rechts an der Waage Radioaktivitätsmessportale installiert sind. Um eben zu verhindern, dass solche Sachen ins IKW gelangen. Doch wo kommt das radioaktive Zeug her?“, will ein Gast wissen. „Wenn sie mit Hilfe von Kontrastmitteln eine Untersuchung vornehmen lassen müssen, etwa der Schilddrüse, dann muss dieses Zeug ja irgendwie wieder aus dem Körper heraus. Es gibt Patienten, die tragen Inkontinenz-windeln. Über den normalen Hausmüll kommen die auch zu uns. Und schon schlägt das Gerät aus“, erzählt Theda Schröder. Sie berichtet von zwei etwas ernsthafteren Alarmen in jüngster Zeit. Von unbekannter Herkunft waren zwei nageldicke Kanülen, die bis in die 1970er-Jahre zur gezielten Tumorbehandlung mit Radium genutzt wurden. „Wir vermuten, dass der Haushalt eines Mediziners aufgelöst wurde.“ Der Fund wurde separiert und der externen Fachaufsicht übergeben.

Mit den vielen Gästen geht es hoch hinaus in die „Mitarbeitersauna“, wie einer der Teilnehmer lachend die Hitze umschreibt. Hier, auf der vierten Etage und bei 41,61 Metern, kommt noch ein Teil der rund 1200 Grad Celsius an, mit denen der Hausmüll – in den vergangenen zehn Jahren waren das 2,1 Millionen Tonnen – verbrannt wird. Pro Tag kommen etwa 800 Tonnen Müll in den Ofen, im europaweit effizientesten Industriekraftwerk, wie Betriebsleiter Harald Lehmann stolz anfügt. Alles, was im IKW passiert, wird überwacht, dokumentiert und kontrolliert. Davon überzeugt sich auch Herzfeldes Ortsvorsteherin Gesa Soballa. Jedes Jahr gibt es einen Umweltbericht, täglich kann jedermann im Internet Umweltdaten, wie etwa die Inhalte des Rauchgases, nachlesen. Bis auf die vier Wochen, in denen das IKW gewollt nicht arbeitet, weil dann alles der Revision unterzogen wird, versorgt das IKW das benachbarte Zementwerk Cemex mit dem nötigen Strom. Aus einer Tonne Abfall wird etwa eine Megawattstunde erzeugt.

Während viele durch das IKW geführt werden, nutzen andere das Familienfeier-Angebot. Kinder können üben, Wasser mit dem Schlauch zu sprühen – die Feuerwehren aus Rüdersdorf, Hennickendorf und Herzfelde sind dabei und zeigen am Mittag eine Rettungsübung –, andere üben das Torwandschießen. Es gibt ein Quiz mit attraktiven Preisen, die zaubernde Clownfrau Natscha sorgt für Kurzweil. Es gibt Kinderschminken, eine Ausstellung mit Müllfahrzeugen der verschiedenen Art, gezeigt werden aber auch Teile der Roste, auf denen der Müll verbrannt wird.