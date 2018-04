Selbsthilfe oft noch unterschätzt

Was macht unsere Selbsthilfegruppe stark? Dieser Frage gingen Teilnehmer des 13. Selbsthilfetages im Landkreis Märkisch-Oderland am Sonnabend in den Räumen der Stephanus-Werkstätten in Bad Freienwalde an einem von sechs Thementischen nach. Dimo Günther moderierte die Diskussion zu diesem Thema. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. „Selbsthilfe im Wandel oder wir wandeln die Selbsthilfe“ war der 13..Selbsthilfetag im Landkreis Märkisch-Oderland überschrieben. Dabei wurde am Sonnabend in Bad Freienwalde auch Kritik laut.

„Meine niedergelassenen Kollegen haben häufig noch nicht das Potenzial der Selbsthilfegruppen erkannt, wie es notwendig wäre“, bedauerte Amtsarzt Steffen Hampel am Sonnabend am Rande des 13..Selbsthilfetags im Landkreis Märkisch-Oderland. Dieser findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt. Diesmal war er von Marion Brunnert von der Selbsthilfekontaktstelle im Haus der Begegung in der Kurstadt und Marina Kohring von der Regionalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (REKIS) in Strausberg in den Räumen der Stephanus-Stiftung in der Bad Freienwalder Beethovenstraße organisiert worden.

Es sei für Betroffene oft ein großer Schritt zur Gesundung, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, waren sich auch Moderatorin Helga Schneider-Schelte und Detlef Fronhöfer einig. „Für einen Suchtkranken ist die Selbsthilfegruppe meist ein Muss, um nicht rückfällig zu werden“, sagte der für den Geschäftsbereich Prävention zuständige Mitarbeiter der AOK Nordost. Er erläuterte den Anwesenden die Selbsthilfeförderung, ermutigte die Gruppen, auch neue Wege zu gehen und sich Jüngeren zu öffnen. Zum Wandel nicht nur im Bereich der Selbsthilfe gehöre, so Fronhöfer weiter, auch die Digitalisierung. Handynetze und Internet stünden aber gerade im ländlichen Bereich nicht flächendeckend zur Verfügung.

Die Digitalisierung bezeichnete Detlef Kreißig, der dazu auch einen Thementisch leitete, dennoch als wichtiges Mittel für die Kommunikation untereinander, mahnte aber, dass der Datenschutz nicht immer gewährleistet sei. Während Fronhöfer drohende Einsamkeit und Vereinsamung – auch dagegen könnten Selbsthilfegruppen helfen – als Nachteil sah, erinnerte Kreißig an das Suchtpotenzial.

In der Diskussion nach Fronhöfers Vortrag und an einem der Thementische ging es zudem um die Mobilität. Junge Diskogänger könnten zum Beispiel zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause fahren, hieß es. „In manchen Orten fährt der Bus nur dreimal am Tag, in den Ferien gar nicht“, erinnerte Stefan Jänicke, der als Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe „Abstinent lebende Suchtkranke“ unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt in Strausberg fungiert. Viele der Teilnehmer dort hätten keinen Führerschein. „Um das Thema Mobilität müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen“, erhielt Jänicke Unterstützung von Hertha thor Straten, Vorsitzende des Brandenburgischen Seniorenverbands. Sie regte die Einrichtung eines Mobilitätsfonds an.