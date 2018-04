„Wasserwichtel“ im Landesfinale

Fast wie in echt: Tobias Fittig versorgt Luca Fenner, der eine stark blutende Schnittwunde an den Arm geschminkt worden ist. © Foto: Joachim Eggers

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) 74 Kinder und Jugendliche aus dem Gebiet des DRK-Kreisverbands haben am Sonnabend im Stadtpark um die Qualifikation zur Landesmeisterschaft gewetteifert. Ganz vorn mit dabei: die Kita „Wasserwichtel“ aus Erkner.

Mit einem großen Plüschbär, der ein Pflaster auf der Brust trägt, nähern sich die sechs Mitglieder der „Erste-Hilfe-Kids“ aus Strausberg der Station Erste Hilfe im Stadtpark. Angeleitet werden sie von Stephanie Giede, deren Tochter auch dabei ist. An der Station sollen sie zwei Mädchen versorgen. Bei Michelle haben erwachsene Ehrenamtliche des DRK mit Farbe und Schminke dafür gesorgt, dass ihr Handgelenk aussieht, als wäre es gebrochen, bei Jenny aus Heinersdorf sieht das Knie aufgeschlagen aus.

Stephanie Giede schärft ihren größtenteils achtjährigen Schützlingen ein, was sie tun müssen, wenn sie einen Notruf absetzen: 112 wählen und „Stadtpark Fürstenwalde, zwei Verletzte“ sagen. Die Kinder nähern sich den Mimen, ziehen sich Plastikhandschuhe über und beginnen ihren Einsatz als Ersthelfer.

Das Szenario, das bei dem Jugendrotkreuz-Kreiswettbewerb geübt wird, lautet: Ersthelfer, die bei einer größeren Veranstaltung zur Absicherung dabei sind, kümmern sich um Verletzte. Mit einem Formular auf einem Klemmblock und Kugelschreiber steht René Pallasky, Mitarbeiter für Aus- und Weiterbildung aus Oranienburg, daneben und bewertet das Vorgehen der Kinder nach einem festgelegten Kriterienkatalog. Da geht es darum, wie der Verletzte angesprochen wird, ob er warmgehalten, der Situation angemessen gelagert wird oder ob die Ersthelfer auch nach anderen Verletzten fragen. Nicht alles klappt perfekt: „Mimin, schrei mal“, ruft Schiedsrichterin Franziska Fröhlich aus, als sie sieht, dass die kleinen Ersthelfer das vermeintlich gebrochene Handgelenk einfach so herunterklappen lassen.

Dass das Szenario realistisch ist, zeigt sich, als eine Gruppe der Altersklasse 2, das sind 13- bis 16-Jährige, aus Oranienburg an der Reihe ist. Der 16-jährige Tobias Fittig, der eine stark blutende Schnittwunde am Arm versorgen soll, ist öfter dabei, wenn es gilt, Fußballspiele oder andere Veranstaltungen abzusichern. Routiniert spricht er die Mimin an, wickelt ihr geschickt einen Verband um den vermeintlich blutenden Unterarm, strahlt Ruhe aus. Sein Team hat bei der Schlusswertung in der Altersklasse der 13- bis 16-Jährigen auch die Nase vorn, qualifiziert sich zum Landeswettbewerb am ersten Mai-Wochenende in Brandenburg/Havel.

Zu den Teilnehmern aus dem Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree, der außer dem Oder-Spree-Kreis auch die Altkreise Strausberg und Oranienburg umfasst, gehört auch ein Team der Kita „Wasserwichtel“ aus Erkner. Mit 16 Kindern, vielen Eltern und mehreren Kolleginnen ist Leiterin Manuela Veronelli nach Fürstenwalde gekommen. Von den insgesamt elf Stationen, die in dem Parcours im Stadtpark zu absolvieren waren, fand die sechsjährige Melina „das mit den Bausteinen“ am einfachsten. Beim Bauen eines Spielzeug-Turms sollte Teamfähigkeit geübt werden. Und obwohl Ilianer sich beim Verbinden ein wenig vor den Jungen scheute, haben die „Wasserwichtel“ gepunktet und in der jüngsten Altersklasse, der Sechs- bis Neunjährigen, den ersten Platz belegt.