Der Zauber kommt mit dem Wasser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Frühling ist am Wochenende aufs Papier gezaubert worden, und zwar im Neuzeller Gemeindehaus. Dort hat am Sonnabend und Sonntag der erste von der Klostergalerie Martinus organisierte Malerei-Workshop stattgefunden. Diesmal ging es um Aquarell-Techniken.

„Das ist schön!“ Karin Hein nickt zufrieden mit dem Kopf, als sie sich die ersten unfertigen Kunstwerke ansieht. Den ein oder anderen Tipp hat sie aber auch parat. „Da fehlt Wasser! Die Farbe darf nicht so dick am Pinsel hängen“, heißt es zum Beispiel. Denn Wasser ist bei der Aquarell-Malerei das A und O. Wasser lässt die Farbpigmente fließen. „Da entstehen Effekte, die man nicht planen kann“, sagt die Künstlerin aus Teichland. Dieses Unvorhersagbare, diese Fließende, das mache den Zauber der Aquarelltechnik aus, die Karin Hein als das „schwierigste Metier“ betrachtet.

Sie ist diejenige, die den ersten Malerei-Workshop leitet, den Manfred Hoffmann von der Neuzeller Klostergalerie Martinus organisiert hat. „Es gab Nachfragen von Kunden bezüglich kreativer Angebote. Und ich selbst spiele schon länger mit dem Gedanken, nicht nur durch meine Ausstellungen, sondern zum Beispiel auch durch Kurse einen kreativen Austausch zwischen Künstlern und an Kunst Interessierten zu ermöglichen“, erklärt er.Letztlich sitzen am Sonnabend vier Frauen und zwei Männer mit Pinsel und Farbpalette im Gemeindehaus. „Am Sonntag kommt noch jemand hinzu“, freut sich Hoffmann. Die Resonanz macht ihm Mut, dass der Workshop keine Eintagsfliege bleibt.

„Nach der Wende habe ich bei einer Schiffsreise wieder angefangen zu malen. Ich habe das schon während meiner Schulzeit gern gemacht“, erzählt Werner Schulz, während er gerade blaue Farbe auf dem Aquarellpapier zerlaufen lässt. „Meine Frau hat damals gesagt, ich solle das doch weitermachen.“ Und das hat der heute 73-Jährige auch getan. Ganz konzentriert zaubert er am Sonnabend einen Frühlingsgruß. Genau wie Claudius Schauer. Auch er malt gern – allerdings eher mit Acryl. Blumen seien zwar nicht gerade sein Lieblingsmotiv, aber um die Aquarell-Technik zu erlernen, sei dieser Workshop eine sehr gute Gelegenheit. Seine mitgebrachten Pinsel führen zunächst zu einer kleinen Diskussion. „Für Aquarell-Malerei braucht man spezielle Farben, spezielles Papier und auch auch spezielle Pinsel“, erklärt Karin Hein. Die seien sehr weich und vorn ziemlich spitz. Die von Claudius Schauer sind etwas härter. „Aber auf der Verpackung steht: Auch für Aquarell geeignet. Also nehme ich sie einfach“, sagt er mit einem Schmunzeln. Und es klappt tatsächlich.

Auch Iris Kowalewski war vor dem Workshop auf der Suche nach der geeigneten Ausrüstung. „Aber in Eisenhüttenstadt war leider nichts zu finden“, sagt die Hobby-Malerin aus Fünfeichen. Letztlich habe ihr Karin Hein ausgeholfen. Die Künstlerin aus dem Spreewald zeigt ihren Schülern an diesem Tag immer wieder neue Tricks. Sie erklärt ihnen, wie man Blütenblätter möglichst plastisch erscheinen lassen kann, pimpt ihre Kunstwerke mit einem extra Effekt-Spray auf und bringt ihnen beispielsweise das Lasieren bei, das bedeutet, dass man eine transparente Farbschicht auf eine bereits getrocknete aufbringt.

Auch Brigitte Thater, die von Neuzelle und Umgebung schon so manches Bild gemalt hat, hört und sieht sich alles ganz genau an, saugt es in sich auf wie ein Schwamm. „Ich habe einfach keine Ahnung von Blumenmalerei“, begründet sie ihre Teilnahme am Workshop. Karin Hein erzählt indes, dass sie jeden Tag zum Pinsel greift, manchmal morgens, manchmal abends, und manchmal sogar nachts. Sie braucht die Malerei wie andere die Musik. „Es tut einfach der Seele gut, da kann man runterkommen.“ Und immer wieder hat sie auch ein Lob für ihre Wochenend-Schüler parat: „Es gefällt mir wirklich gut, was ihr hier macht“, sagt sie.

