Wie funktioniert die Landratswahl in Brandenburg?

dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg gibt es neben vier kreisfreien Städten 14 Landkreise, deren oberster Repräsentant der Landrat ist. Er leitet die Kreisverwaltung und ist auch im Kreistag vertreten. Wie bei Oberbürgermeistern und hauptamtlichen Bürgermeistern dauert seine Amtszeit acht Jahre.

Seit 2010 können in Brandenburg Landräte direkt gewählt werden, also von den Wahlberechtigten im jeweiligen Landkreis. Davor hatte es eine Wahl im Kreistag gegeben, an der die Bürger nicht direkt beteiligt waren.

Ein Landrat gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Das allein reicht aber nicht. Seine Stimmenzahl muss zugleich mindestens 15 Prozent der Zahl aller Wahlberechtigten ausmachen. Sonst gilt die Abstimmung als gescheitert.

Als nächstes folgt dann eine Stichwahl, in der die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen gegeneinander erneut antreten. Auch hier gelten wieder dieselben Regeln.

Ist die Wahl auch hier gescheitert, kommt der Kreistag dann zum Zuge, der einen Kandidaten bestimmt. Die Stelle wird vorher ausgeschrieben. Es kann also sein, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen bei der Stichwahl am Ende kein Landrat wird, sondern der unterlegene Mitbewerber oder ein neuer Bewerber.