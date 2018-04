Elstal (MOZ) Arbeitsunfall: Ein 44-jähriger Techniker ist am vergangenen Freitag in Karls Erlebnisdorfs schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann bei einem Probedurchlauf der neuen Achterbahn offenbar von einer Gondel erfasst und am Kopf getroffen worden.

Herbeieilende Rettungskräfte versorgten ihn medizinisch ehe er mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum ausgeflogen werden musste. Die Polizei war vor Ort und hat Ermittlungen wegen einer möglichen fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Das Amt für Arbeitsschutz prüft den Fall ebenfalls. Die Installationsarbeiten am Ort wurden vorerst eingestellt, hieß es am vergangenen Sonntag.