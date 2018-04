Anja Hamm

Zehdenick (MOZ) Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Freitagabend am Spielplatz in der Ringstraße gesehen wurde. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, als sie gegen 20 Uhr bemerkten, wie der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte und dabei spielende Kinder beobachtete. Dann verließ der Täter den Spielplatz.

Der Mann soll laut Polizeiangaben zwischen 30 und 45 Jahre alt und von kräftiger Statur sein. Seine Größe wird auf 1,60 Meter geschätzt. Er trug eine Brille und war mit einer Jeans sowie einer dunkelblauen Regenjacke bekleidet. Laut Zeugenangaben soll er beim Gehen gehinkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 03301 8510 entgegen.