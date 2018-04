Wir können nicht warten

Andre Bochow

Kongo (MOZ) Die Staatsmacht ist schon am Vormittag betrunken. Sie besteht in dem Dorf Mwenda, am Fuß des Virunga-Nationalparks, aus zwei Männern. Den einen muss man wohl dem Geheimdienst zuordnen. Er hält sich lange im Hintergrund. Der andere trägt eine museumsreife Kalaschnikow, torkelt und giert nach alkoholischem Nachschub. „Buy me a bottle“, verlangt er von den Besuchern, denen die Dorfkinder„Muzungu, Muzungu“ zurufen. Das ist hier das Wortfür „Weißer“.

Als die Staatsmacht beiseite gedrängt ist, geht es in die Berge. Das Rwenzori-Gebirge ist zu sehen. Irgendwo muss der Pic Margueritesein, mit 5109 Metern der dritthöchste Berg Afrikas. Uns reicht der 30-minütige Fußmarsch im Eiltempo. Die Frauen in ihren Flipflops lachen. Die Muzungus schwitzen. Das Ziel sind ein paar Holzkästen, aus denen ein verdächtiges Summen tönt. Plötzlich tauchen mitten im Wald drei Außerirdische auf. Jedenfalls sieht es für einen Moment so aus. Tatsächlich sind es die Imkerinnen, derentwegen wir hier sind. Die so seltsam wirkende schwarze Kluft ist die Schutzkleidung. Sie wird unten im Dorf hergestellt. Ein paar Anzüge werden sogar verkauft. Und was die Kletterei betrifft, auch die hat einen guten Grund. „Wir haben die Bienenstöcke extra so weit entfernt vom Dorf aufgestellt“, sagt Kavira Sakalombi. „Sonst stechen die Bienen die Dorfbewohner, und das führt zu Konflikten.“

Die können die Frauen nicht gebrauchen. Sie sind Flüchtlinge. Vertrieben im eigenen Land. Von irgendeiner der vielen Milizen. Sie haben ihre Männer, ihre Habe oder beides verloren. „Für uns ist die Imkerei etwas Neues“, sagt die 31-jährige Kavira Sakalombi. „Aber in der Gegend ist so etwas schon lange bekannt.“

In dieser „Gegend“ ist die Polygamie noch verbreitet. Männer haben mehrere Frauen. Letztere werden nicht zuletzt wegen ihrer Arbeitskraft geheiratet. Damit haben die Bienenzüchterinnen nichts am Hut. Sie haben notgedrungen gelernt, ohne Patriarchen auszukommen. Es klappt ziemlich gut. Wenn sie noch einen Mann haben oder wieder heiraten, achten sie darauf, dass sie über ihre Einkünfte selbst entscheiden.

In Mwenda hat eine lokale Hilfsorganisation 20 Frauen für das Projekt ausgewählt. Die Welthungerhilfe aus Deutschland hat Bienenstöcke gestellt und liefert nun das Know-how. Ganz am Anfang haben christliche Missionare geholfen. „Wir haben noch keine großen Mengen Honig produziert“, erzählt Kavugho Mukavi. „Die Bienenvölker brauchen Zeit. Von dem Wenigen, was wir aus den Körben holen, geben wir unseren Kindern, und eine ganz kleine Menge wird verkauft.“ Kavugho Mukavi hat ein Kind. Kavira Sakalombi hat sechs. Sechs Kinder sind der Durchschnitt in Kongo.

Sie holen oft zu viel aus den Bienenstöcken, erzählen die von der Welthungerhilfe. Das ist angesichts der üblen Ernährungslage verständlich. Nur können sich so die Bienenvölker nicht entwickeln. „Es gibt noch ein Problem“, sagt Kahindo Vastie, 23, ledig. „Die Herstellung der Bienenstöcke. Das Material kostet Geld, und das haben wir oft nicht.“

Kein Geld für das bisschen Holz und vielleicht ein paar Nägel? In einem Land, in dem jede Plastikflasche irgendeine Verwendung findet, ist das normal. So wie die Hütten, von denen man zunächst glaubt, in ihnen würde Fisch oder Fleisch geräuchert, weil es aus allen Ritzen qualmt. In Wirklichkeit werden die Bewohner der Hütten lungenkrank, weil auf offenem Feuer gekocht wird. Ohne irgendeinen Abzug für den Rauch.

Wie soll man dieser Armut entkommen? Und wie soll man das Schulgeld bezahlen? Oft geht nur die Hälfte der Kinder einer Familie zur Schule. Für die anderen reicht es einfach nicht. „Aber selbst wer die Schule besucht und eine Ausbildung bekommen hat, findet selten einen Job“. Die 50-jährige Kamimbo Martinete Mbosa hat im Bauwesen gelernt. „Ich wollte an der Uni studieren, aber habe dann eine Fachausbildung gemacht.“ Arbeit fand sie nicht. Nun lernt sie in einem von der Welthungerhilfe betreuten Agrarprojekt bei Beni, wie man mit Setzlingen umgeht. Kakao, Papaya, Eukalyptus. Anderswowerden Gemüsesorten bekannt gemacht, und es wird gezeigt, wie man beim Kochen so viele Nährstoffe wie möglich bewahrt. Fast 50 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren sind chronisch mangelernährt. Da kommt es auf jede Kleinigkeit an.

Eine halbe Tagesreise südlich von Mwenda liegt Kitshanga. Es sind eigentlich nur 80 bis 90 Kilometer zu fahren. Allerdings auf einer höllischen Straße. Vor einer Holzhütte begrüßt uns die Präsidentin. Huguette Furana Batundi steht einer Frauen-Organisation vor. „2012 haben wir die Assoziation gegründet. Wir sind Binnenflüchtlinge. Bis heute haben wir 120 Häuser gebaut.“ Überall im Land werden Vertriebene von Menschen aufgenommen, die selbst nichts haben. Solidarität, die zu noch mehr Armut führt. „Deshalb haben wir nun unser Schicksalin die eigenen Hände genommen“, sagt Huguette Furana Batundi. „Wir können nicht warten, bis uns irgendwer hilft.“

200 Frauen versuchen, mit Landwirtschaft Geld zu verdienen. Der Erlös wird geteilt. Ein Teil bleibt in der Gemeinschaftskasse. Nach und nach wird so der Hausbau finanziert. Die Felder liegen weit außerhalb Kitshangas. „Deshalb können unsere Söhne und Männer nichtmit. Die würden sofort von den Milizen zwangsrekrutiert.“ Und was ist mit der Gefahr für die Frauen? „Wir sagen der Polizei oder der Armee Bescheid. Die beschützen uns dann.“ Ein Rest funktionierender Staatsmacht. Aber das kostet natürlich extra.