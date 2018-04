Sogar Tretboot im Fundbüro

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Es gibt Dinge, von denen man meinen sollte, sie kämen als Fundsachen nicht in Frage. Doch beweist das aktuelle Angebot des Rathenower Ordnungsamts, dass die Realität voller Überraschungen steckt. So wird wohl im Mai auch ein Tretboot unter den kommunalen Hammer kommen. Es gehört zu den Gegenständen, die seit der letzten Versteigerungsaktion ins Fundbüro gelangten.

Laut Information der Stadtverwaltung sei das Fundbüro verpflichtet, dort abgegebene Wertgegenstände mindestens sechs Monate lang aufzubewahren. Melden sich die Besitzer innerhalb dieser Zeit nicht, so habe der Finder Anspruch auf die Fundsache. Werde von diesem Recht kein Gebrauch gemacht, würden die jeweiligen Funde in städtisches Eigentum übergehen. So nun auch das Tretboot. Die Stadt Rathenow lädt alle Jahre wieder zur öffentlichen Versteigerung ein. Die nächste findet am Mittwoch, 16. Mai, statt. "Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten..." heißt es da beispielsweise auch für 21 Fahrräder, ein Außenbordmotor, Angelausrüstung (Rollen), verschiedene Werkzeuge, sowie eine Deutschlandfahne samt Vuvuzela. Los geht es um 15.00 Uhr, wie gewohnt auf dem Hof des Rathauses in der Berliner Straße 15. Da aber Besitzern bzw. Empfangsberechtigten bis 15. Mai die Möglichkeit eingeräumt ist, ihre Rechte im Sachgebiet Bürgerservice/Fundbüro anzumelden, kann es geschehen, dass das Tretboot doch nicht unter den Hammer kommt.