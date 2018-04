Überfall auf Blumengeschäft

Nauen (MOZ) Ein Mann hat am vergangenen Freitag ein Blumengeschäft in der Nauener Feldstraße überfallen und Bargeld in dreistelliger Höhe erbeutet. Der Täter hatte eine 42-jährige Mitarbeiterin zuvor mit einem Messer bedroht und das Öffnen der Kasse gefordert.

Die Fahndung nach dem etwa 20 Jahre alten Mann blieb jedoch erfolglos. Er soll etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose sowie einer etwas dunkleren blauen Jeansjacke. Er trug zum Tatzeitpunkt schwarze Handschuhe (ähnlich Gärtnerhandschuhen), eine grünliche Wollmaske mit ausgeschnittenen Augen und einen Khaki-farbenen oder grauen Rucksack bei sich. Das eingesetzte Messer hatte eine Klingenlänge von circa 20 Zentimetern und einen schwarzen runden Schaft. Zwischen diesem und der Klinge war eine Kante, bis zu zwei Zentimeter hoch, die eventuell als Handschutz diente. Hinweise: 03322/2750.