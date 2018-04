Die Krise beim TSV geht weiter

Christoph Laak

Premnitz (MOZ) Der TSV Chemie Premnitz durchlebt in der Landesliga gerade eine Schwächephase. Auch gegen den FC 98 Hennigsdorf, der unter der Woche seinen Trainer Karim Alaa ausgetauscht hatte, unterlagen die Chemie-Kicker nach einem harmlosen Spiel verdient mit 0:2.

Dabei hatte sich der TSV extrem viel vorgenommen. "Wir wollten nach den letzten Spiel uns wieder Selbstvertrauen erarbeiten und kämpferisch ins Spiel arbeiten. Das ist uns nicht gelungen", fasste dann auch Chemie-Trainer Olaf Krause zusammen.

Die Gäste waren von Beginn an das bessere Team, ihnen merkte man an, dass sie die drei Punkte bitter nötig hatten. Das TSV-Team spielte dagegen viel zu pomadig, konnte so kaum für Torgefahr sorgen. Einzig ein Abschluss von Sebastian Krumbholz war zu vermerken, dieser konnte aber leicht vereitelt werden.

Auf der Gegenseite zeigten sich die Gäste aus Oberhavel zielstrebiger. Nach einem zu kurz abgewehrten Ball reagierte Ramin Waraghai-Shargh am schnellsten und schoss zur FC-Führung ein (23.). "Irgendwie war das ein komisches Tor. Wir hätten den Ball mehrmals klären können", so Olaf Krause, dessen Team auch danach keine Reaktion zeigte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Premnitzer kaum besser. Bezeichnend dafür diese Szene: Christian Freidank tauchte plötzlich vollkommen freistehend vor dem Gäste-Gehäuse auf, sein Schuss landete aber einige Meter neben dem Ziel. Das Tor hätte allerdings nicht gezählt, da sich der Premnitzer im Abseits befand.

Das war es dann aber auch schon, was die Chemie-Elf an Möglichkeiten erspielte. Viel zu einfallslos wurden die Bälle immer wieder in die Spitze geschlagen und wurden von der aufmerksamen Hennigsdorfer Defensive mühelos geklärt.

Im Gegenteil, die Gäste hätten sogar erhöhen können. Wieder war es Waraghai-Shargh, der nach einem Konter an TSV-Keeper Felix Baitz scheiterte. Wenig später war es dann aber doch soweit, als Tom Zubke einen Bilderbuch-Konter zur Entscheidung einschieben konnte (74.). Und es hätte noch schlimmer kommen können. Weitere gute Möglichkeiten konnten die Hennigsdorfer nicht nutzen. Dennoch behielten die Gäste mit 2:0 verdient die Oberhand.

"Es war ein ganz schwaches Spiel von uns. Der Biss hat gefehlt und auch in Sachen Mentalität war das viel zu wenig. Es ist schon enttäuschend wie wir aufgetreten sind", zeigte sich Olaf Krause von dem Auftritt seiner Mannschaft sichtlich geschockt. Diese hat nun seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Soll der anvisierte dritte Platz in dieser Saison noch erreicht werden, müssen dringend wieder Siege her. Am besten schon am nächsten Samstag (21. April/14 Uhr) in der Auswärtspartie beim SV Schwarz/Rot Neustadt.