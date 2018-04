Weiter ohne Sieg in der Fremde

Dieter Seewald

Torgelow (MOZ) Weiterhin ohne Auswärtserfolg in der Rückrunde der Oberliga Nordost bleiben die Fußballer des BSC Süd 05 nach der 0:1-Niederlage beim Torgelower FC Greif.

Trainer Özkan Gümüs musste seine Mannschaft gleich auf vier Positionen gegenüber dem Spiel gegen Rathenow verändern. Rene Görisch und Melvin Schmidt fehlten wegen der fünften Gelben Karte und auch Aydin und Maximilian Gerlach waren verletzungsbedingt nicht einsatzfähig.

Trotzdem zeigten die Nullfünfer eine couragierte Leistung, hatten bis zur 25. Minute deutlich mehr Spielanteile. Auf dem Kunstrasenplatz zeigte sich allerdings auch, dass es gegen körperlich überlegene Gastgeber an der entsprechenden Durchschlagskraft fehlte, fasst jedes Kopfballduell ging verloren. Niklas Jordanov verfehlte bereits in der 3. Minute knapp das Tor der Heimmannschaft und Rici Befonga scheiterte nach einer Viertelstunde an Marcin Kaczmarczyk im Tor der Gastgeber.

Danach kamen die Torgelower besser ins Spiel, scheiterten aber ebenso in der 18. und 20. Minute. Ohne Gegnereinwirkung verletzte sich dann in der 27.Minute Rici Befonga, für ihn brachte Trainer Gümüs Lukas Hehne als neue Sturmspitze.

Nach der Pause bekam Toni Neubauer im BSC-Tor mehr zu tun. In der 47. Minute hielt er einen Schuss von der Strafraumgrenze und nach 58 Minuten lenkte er gerade noch den Ball zur Ecke ab. Zuvor hatte aber Pascal Wedemann die große Möglichkeit die Brandenburger in Führung zu schießen, verzog aber freistehend aus zwölf Metern (50.).

Nach einer abgewehrten Ecke der BSC-Elf (67.) machten es die Gastgeber auf der Gegenseite besser. In einen flach vor das Tor, an den kurzen Pfosten gespielten Eckball, lief Toni Schmidt und schoss aus Nahdistanz, unhaltbar für Neubauer, zur Führung ein (71.). Vor 80 Zuschauer versuchten die Brandenburger nochmals alles. Trainer Gümüs wechselte in der 64. Minute Adrian Jaskola für Karol Orlos ein und brachte nach 71 Minuten Neuzugang Kagan Yildirim für Niklas Jordanov. Yildirim, der unter der Woche spielberechtigt wurde, spielte bis Juni 2017 für die SpVgg Bayern Hof.

Die Vorentscheidung hätte in der 75. Minute fallen können, jedoch schossen die Gastgeber einen von Lukas Kohlmann verursachten Foulstrafstoß nur an den Pfosten. Somit hatten die Brandenburger durch Maurice Froelian in der 80. Minute noch die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Hammer von der Strafraumgrenze wurde noch vor der Linie aufgehalten.

Am Ende gewannen die Torgelower nicht unverdient, denn im entscheidenden Moment waren sie wacher und handlungsschneller.

Am kommenden Sonnabend (21. April) erwarten die Süd-Fußballer um 14 Uhr den 1. FC Frankfurt.

Im Hinblick auf die kommende Saison sind auch schon die ersten Entscheidungen gefallen. Für eine Vertragsverlängerung konnten Rene Görisch, Adrian Jaskola und Maurice Froelian gewonnen werden.

BSC Süd 05: Toni Neubauer - Ron Stublla, Maurice Froelian, Lukas Kohlmann, Hafez El-Ali - Karol Orlos (Adrian Jaskola), Sascha Guthke - Niklas Jordanov (71.Kagan Yildirim), Bilal Kamarieh, Pascal Wedemann - Rici Befonga (27. Lukas Hehne).