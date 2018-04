Schlägerei im Wohnheim endet blutig

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Afghanen, die in einem gemeinsamen Zimmer in einem Wohnheim in Stolpe-Süd untergebracht sind, lieferten sich in der Nacht zu Sonntag zunächst einen verbalen, anschließend jedoch einen körperlichen Schlagabtausch.

Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang noch unklar. Nachdem sich beide zunächst verbal beleidigt hatten, schlug der eine dem anderen mit einem Mülleimerdeckel auf den Kopf und biss ihm in den Daumen. Der Geschädigte revanchierte sich hingegen mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht seines Gegenübers. Dabei schlug er einem Landsmann einen Zahn aus.

Die Männer wurden schließlich im Rettungswagen behandelt, einer von ihnen musste zudem ins Krankenhaus gebracht werden. Beide werden von nun an räumlich getrennt untergebracht.