Geisterrad erinnert an verunglückte Radfahrerin

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Auch eine Woche nach dem tödlichen Fahrradunfall bleibt unklar, warum ein Lkw-Fahrer am 10. April beim Abbiegen von der Lehnitz- auf die André-Pican-Straße aus Richtung Lehnitz eine 59-jährige Frau überfahren und tödlich verletzt hat.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs sei die technische Untersuchung des Lkw noch nicht abgeschlossen. Auch die Blutprobe des 31-jährigen Lkw-Fahrers sei noch nicht ausgewertet. Eine Atemkontrolle hatte zwar ergeben, dass der Fahrer nicht alkoholisiert war. Geprüft wird aber, ob die Fahrtauglichkeit womöglich auf andere Weise beeinträchtigt war. Zur Aussage des Mannes, der noch am Unfalltag vernommen worden war, macht die Polizei bislang keine Angaben.

Inzwischen erinnert ein so genanntes Geisterfahrrad an die verunglückte Frau. Solche weißen Fahrräder werden in mehreren Ländern der Welt nach tödlichen Radfahrunglücken an Unfallstellen aufgestellt. Die Ini­tiatoren in Oranienburg sind unbekannt. Mittwochabend 18 Uhr soll es eine stille Mahnwache ohne Redebeiträge an der Kreuzung geben. Der bündnisgrüne Stadtverordnete Thomas Hebestreit und Anmelder Sven Krein rechnen mit bis zu 100 Teilnehmern.