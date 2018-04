L17: Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Baum

Rene Wernitz

Kleßen (MOZ) Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen. Eine 49-Jährige kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Auto auf der Landesstraße 17 in Fahrtrichtung Friesack mit einem Baum. Der Wagen habe daraufhin Feuer gefangen, wie es seitens der Polizei heißt. Die Fahrerin sei durch eine Zeugin aus dem Fahrzeug geborgen worden. Unverzüglich eingeleitete Rettungsmaßnahmen seien aber erfolglos geblieben. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Gutachter hinzugezogen. "Ob eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Frau unfallursächlich ist, kann derzeit nicht gesagt werden und ist Gegenstand der von der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen", heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Polizeidirektion West.