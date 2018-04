Hobby-Kapitän kracht mit Charterboot gegen Brückenpfeiler

Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) So hatte er sich den Bootsausflug sicherlich nicht vorgestellt: Ein 55-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag mit einem Charterboot gegen einen Brückenpfeiler gekracht.

Gegen 14.30 Uhr schipperte der Mann mit vier weiteren Personen die Obere-Havel-Wasserstraße im Bereich der Schleuse Zehdenick flussaufwärts. An einer Brücke unterschätzte er offenbar die dortige Strömung, sodass das Charterboot gegen den Brückenpfeiler krachte.

Bei dem Versuch, den Zusammenstoß mit den bloßen Händen zu verhindern, verletzte sich der Mann so sehr, dass er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Boot und der Brücke entstanden hingegen keine weiteren Schäden.