Öl über Rohr in die Havel geleitet – Feuerwehr im Einsatz

Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Unbekannte haben offenbar über ein Rohr Öl in die Havel bei Hennigsdorf geleitet. Die Feuerwehr musste anschließend zur Säuberung ausrücken.

Gegen 18 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei am Sonnabend durch einen Zeugen darüber informiert, dass in der August-Conrad-Straße offenbar absichtlich Öl in die Havel abgeleitet wird. Vor Ort entdeckten die Beamten ein Rohr, dass aus dem Erdreich herausragte. Die Feuerwehr begann sofort mit der Bindung der Verunreinigung und der Säuberung des betroffenden Havelabschnitts. Da das Öl nach ersten Erkenntnissen tatsächlich absichtlich ins Gewässer abgeleitet wurde, ermittelt die Kriminalpolizei nun nach dem Verursacher der Gewässerverunreinigung.