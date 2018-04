Zahlreiche Ideen fürs Dorf gesammelt

Matthias Henke

Menz Bei der Dialogwerkstatt am Sonnabend in Menz, veranstaltet vom Dorfverein, sprudelten die Ideen förmlich. Anfangs sei er skeptisch gewesen, was die Resonanz angeht, sagte Organisator Mario Ledderhose. Doch diese Befürchtung habe sich nicht bestätigt.

„Ich hätte vorher nicht sagen können, wie es ausgeht. Es gab doch viel Skepsis, wie ich mitbekommen habe“, so Ledderhose rückblickend. Und auch bei der Vorstellungsrunde habe der eine oder andere noch einen eher reservierten Eindruck gemacht. Umso erfreuter sei er, dass sich über den Tag etwa 50 Interessierte in der Regionalwerkstatt eingefunden haben, um miteinander in unterschiedlichen Gruppen Pläne zu schmieden. „Dinge zu benennen, mit denen man unzufrieden ist, ist richtig und wichtig. Aber es sollte nicht nur darum gehen, Frust zu artikulieren, sondern wir wollten uns mehr auf die Lösungen orientieren“, sagte Ledderhose weiter.

Sechs Themenkomplexe haben sich schnell herauskristallisiert. Erste Schritte, wie Ideen realisiert werden können, wurden ebenfalls identifiziert. „Man muss sich aber auch klarmachen, dass nicht erwartet werden darf, alles wird nun sofort umgesetzt“, betonte er. So wünschen sich die Menzer etwa einen Dorfladen oder Dorfcafé. Welche Angebote sollte so eine Einrichtung haben. Durch wen könnte er betrieben werden? Können Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden? Hier soll zunächst der Kontakt mit einem Experten gesucht werden, der die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung verdeutlichen soll.

In Sachen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) wurde begrüßt, dass die Anbindung nach Berlin von Gransee aus sehr gut sei. Es hake aber bei einer Verbindung zum Bahnhof. Ob eine Mitfahrbank das Angebot ergänzen könne? Praktikabler erscheine es, eine Liste einzurichten online per App wie auch analog – um alle Generationen anzusprechen – um potenzielle Mitfahrer nach Gransee zu ermitteln.

Als die Aufmerksamkeit auf die Senioren im Dorf gelenkt wurde, kamen generationenübergreifendes Wohnen und Hilfeangebote, etwa beim Einkaufen, zur Sprache. Um das Miteinander zu fördern und quasi als Vorstufe zu weiteren, komplexeren Angeboten, wurde angeregt, einen Chor zu gründen. Ein möglicher Leiter wird nun gesucht.

Im Bereich Jugend ist laut Ledderhose das Aufarbeiten und Streichen der vorhandenen Fußballtore und die Veranstaltung eines Fußballtags im Sommer angestoßen worden. Auch das Thema Naturschutz kam zur Sprache.

Schon so gut wie in Sack und Tüten sei dagegen ein „Tag der offenen Höfe“. Es gebe noch viele klassische Höfe im Ort, die Idee, diese für die Öffentlichkeit einmal zugänglich zu machen – ähnlich der Aktion der offenen Gärten – habe da nahe gelegen. Im Moment ist der 15. September als Veranstaltungstag geplant.

Wie es nun weitergeht? Die am Sonnabend angerissenen Ideen sollen jedenfalls nicht nur für sich im Raum stehen bleiben, so Ledderhose. Die Robert-Bosch-Stiftung, durch deren Zuwendung die Dialogwerkstatt erst möglich wurde, ermögliche auch eine Folgeveranstaltung. „In etwa sechs bis acht Monaten werden wir schauen, wie weit wir mit den ersten Schritten gekommen sind, was vielleicht keinen Sinn hat und wo sich neue Wege auftun“.