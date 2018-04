Bremsschwellen sorgen für Sicherheit in der Rathausstraße

Roland Becker

Velten (MOZ) Nachdem die Rathausstraße in ihrem östlichen Abschnitt etwa eineinhalb Jahre wegen der Baustelle des Kommunikationszentrums gesperrt gewesen war, kam nach der Freigabe der Straße sowohl im Stadtparlament als auch in der benachbarten Linden-Grundschule der Wunsch auf, in diesem Bereich durch verkehrsberuhigende Maßnahmen für eine Temporeduzierung zu sorgen.

Dem ist die Stadtverwaltung nun nachgekommen. In der vorigen Woche wurden vier Berliner Kissen für 5 500 Euro installiert. Diese Bremsschwellen sorgen in Höhe des Rathauses und wenige Meter entfernt an der Rathausturnhalle für ein Abbremsen des Verkehrs. Wichtig ist das vor allem für die Kinder, die auf dem ihrer Schule gegenüberliegenden Bolzplatz die Pause verbringen. Zudem wird auf diesem Weg von der Schule aus am schnellsten der künftige Spielplatz hinterm Rathaus zu erreichen sein.