Mit Messer bedroht

MOZ

Ort Mitten in eine laufende Schlägerei platzte in der Nacht zu Sonnabend in Wittstock die Polizei hinein. Die Beamten waren gerufen worden, weil Zeugen rechte Parolen auf der Gröperstraße gehört und gemeldet hatten. Dort fand die Streife alles ruhig vor. Dafür entdeckte sie eine Gruppe junger Männer auf einem Rasenstück an der Röbeler Straße. Bei der Ankunft sahen die Beamten, wie ein 27-Jähriger mit Fäusten auf einen 17-Jährigen losging. Die Polizisten schritten ein und klärten die Identität der Männer. Der 17-Jährige soll schon zuvor den 27-Jährigen und dessen 28-jährigen Freund attackiert und mit einem Messer bedroht haben.