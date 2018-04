Das Drama in Syrien ist auch ein Versagen der Europäer

Berlin (MOZ) Jetzt aber wirklich: Im Syrien-Konflikt soll die Diplomatie zu Höchstform auflaufen. Es werden politische Prozesse aufgesetzt, Gesprächsformate beraten und UN-Resolutionen eingebracht. Ganz vorne mit dabei sind die Europäer. Doch was genau soll eigentlich noch verhandelt werden? Der Krieg in Syrien jedenfalls ist entschieden. Machthaber Baschar al-Assad hat ihn – mit tatkräftiger Hilfe Russlands – so gut wie gewonnen. Verloren haben die getöteten, verletzten und vertriebenen Menschen in dem kriegszerstörten Land. Verloren hat aber auch die internationale Krisendiplomatie. Insbesondere die EU, die doch so gern über ihre gewachsene Verantwortung in der Welt philosophiert, steht wieder einmal blamiert da.

Von einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, an deren kleinen und großen Stellschrauben nun schon seit Jahren in Brüssel mit Hingabe gedreht wird, war im Syrien-Konflikt nicht viel zu sehen. Im Gegenteil: Zu sehen bekam die Weltöffentlichkeit am Wochenende vielmehr, dass sich zwei von 28 EU-Staaten an den jüngsten US-Luftangriffen beteiligten. Von gemeinsamen Beratungen, Abstimmungen oder gar Erklärungen der Europäer dagegen keine Spur. An Formaten für Lösungsversuche im Syrien-Konflikt hat es in den letzten Jahren nicht gemangelt. Doch eine entscheidende Stimme war die EU nirgends.

Für wirkliche Einflussnahme in einem Konflikt dieser Dimension fehlt es Europa zum einen an Gewicht. Zum anderen hat die EU nie zu einer einheitlichen Syrien-Strategie gefunden. Erst ging es um eine friedliche Revolution, dann um die Zukunft Assads, später um ein Ende der Flüchtlingskrise. Und immer wieder scheiterten gemeinsame Stellungnahmen an der Frage, wie streng mit Moskau ins Gericht zu gehen sei. Dass die Europäer mit ihrer strategischen Leerstelle nicht allein auf der Welt sind, mag ein schwacher Trost sein. Nicht einmal der Druck der Flüchtlingskrise vermochte es, die Europäer zu entschlossenen Aktionen zusammenzuschweißen. Stattdessen zerstritten sich die EU-Staaten über die Bewältigung der Folgen: die Verteilung und Versorgung von Millionen verzweifelter Kriegsopfer. Dennoch ist das Lindern von Not weiter das naheliegendste Betätigungsfeld für die Europäer im Syrien-Konflikt. Die EU könnte sich so zumindest als humanitäre Supermacht profilieren.