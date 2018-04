Bauern in der Pflicht

Berlin Überall lässt sich Glyphosat nachweisen: in Pflanzen, Tieren, Böden, Flüssen, Nahrungsmitteln und menschlichem Urin. Es handelt sich meist um geringste Mengen. Doch das Pestizid taucht überall auf. Der Grund: In Deutschland werden jährlich zwischen 4000 und 5000 Tonnen des Unkrautvernichters versprüht, auf 39 Prozent der Ackerfläche, an Bahndämmen, an Straßenrändern, seltener in Privatgärten.

Das Problem: Glyphosat steht unter Verdacht, möglicherweise seltene Krebsarten auszulösen. Das zeigen seriöse toxikologische wie epidemiologische Studien. Nach jüngsten Erkenntnissen könnte das Risiko noch gravierender sein, weil die Chemikalie auch auf das Nervensystem wirkt.

Deshalb hat die Koalition vereinbart, das Ausbringen des Pflanzenschutzmittels so rasch wie möglich einzudämmen und letztlich zu beenden. Kommunen und Privatgärtnern das Unkrautgift aus der Hand zu nehmen, dürfte nicht reichen. Die Bauern sind in der Pflicht. An erster Stelle steht die Sikkation, das Totspritzen der Nutzpflanzen kurz vor der Ernte mithilfe von Glyphosat. Landwirte erreichen dadurch einen besseren Preis. Aber ohne eine Art von Kompensation dürften die Pläne kaum durchzusetzen sein.