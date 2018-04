Tatjana Littig

Beeskow (MOZ) 1918 unter dem Namen Goerke in West-Preußen geboren lebt Brunhilde Schlicht seit 1939 in Beeskow. Am Sonntag hat die Seniorin mit ihrer Familie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Am Montag gratulierten Bürgermeister, Landrat sowie der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung.

Das war eine gelungene Überraschung: Am Sonntag haben die Gaudi Buam aus Glienicke für Brunhilde Schlicht auf dem Marktplatz gespielt. Organisiert hat den Auftritt ihre Hausärztin Sabine Görsdorf. Anschließend ging es zum Feiern mit der Familie ins Carmeleon. Am Montag nahm die Jubilarin Glückwünsche und Geschenke von Landrat Rolf Lindemann, Bürgermeister Frank Steffen und Sven Wiebicke, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, entgegen. „Ich habe gute Gene“, sagt Brunhilde Schlicht. Flugs zählt sie Verwandte auf, die vor ihr schon ein stolzes Alter erreicht haben. Bis auf die Beine, die seit dem vergangenen Jahr nicht mehr so recht wollen, ist sie fit. Die 100 Jahre, die sieht man ihr nicht an. Die Chefin ihrer Pflegerin habe sie auf 84, 85 Jahre geschätzt, erzählt sie und lacht. „Ich habe vieles durchgemacht und mich immer zusammengerappelt.“ Das scheint ein weiteres Rezept für ein langes Leben zu sein.

1918 wurde Brunhilde Schlicht unter dem Namen Goerke in West-Preußen geboren. Mit etwa acht, neun Jahren zieht sie mit der Familie nach Rostock. „Ich hatte einen schönen Freundeskreis und bin am Sonnabend immer tanzen gegangen.“ Bei einer solchen Tanzveranstaltung lernt sie auch Konrad Schlicht, ihren späteren Ehemann kennen. Damals arbeitet sie als Hausmädchen bei einem Arzt und seiner Frau. Eigene Kinder haben die beiden nicht, „Hildi“ behandeln sie wie ihre eigene Tochter. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Brunhilde Schlicht. Sie wird bei dem Ehepaar mit einem Leben konfrontiert, das sie zuvor so nicht kannte. Erstmals besucht sie eine Theatervorstellung, geht einkaufen, ohne gleich zu bezahlen – denn der Einkauf wird notiert und erst am Ende des Monats abgerechnet – und lässt sich die schweren Taschen von einem Laufburschen tragen.

Etwa 1937, 1938 wird Konrad Schlicht als Berufssoldat nach Beeskow versetzt. Anfangs pendelt die junge Frau von Rostock und nächtigt in Hotels in der Stadt, zum Beispiel im „Zum schwarzen Adler“, dort wo heute das Autohaus Kuhnt steht. Einen Tag nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, am 2. September 1939, heiratet das Paar an der Ostsee: Standesamt, Kirche, Mittagessen und Kaffee, danach werden die Sachen gepackt. Einen Tag später ziehen die Eheleute nach Beeskow, in eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Frankfurter Chaussee, gegenüber der heutigen Shell-Tankstelle, die seinerzeit eine Schmiede war. „Als ich in der Stadt war, hat mich das große Heimweh gepackt“, berichtet Brunhilde Schlicht. „Ein gutes Vierteljahr hatte ich damit zu kämpfen.“

In der Stadt fühlt sie sich fremd. In Mecklenburg spräche man anders als hier, erklärt sie. Beispiele dafür hat sie parat. In Rostock hieße es Schlachter und nicht Fleischer, Wurzeln und nicht Mohrrüben, Gemischtes nicht Gehacktes. Gute Erinnerungen hat sie an einen kleinen Gemüseladen in der Berliner Straße. Dort habe eine junge Frau gearbeitet, deren Bruder Musiker im Orchester war. Wann immer Brunhilde Schlicht ihn übend an der Klarinette vorfand, wurde sie angewiesen, sich hinzusetzen und zuzuhören. Die Musik hat sie geliebt. „Ich fand es so ehrlich“, schwärmt sie.

Mit der Zeit gewöhnt sich die Neu-Beeskowerin an die Stadt, schließt Freundschaften zu den anderen Frauen in ihrer Straße. Elfriede habe immer gesagt: „Kinder, wir müssen den Krieg genießen, der Frieden wird furchtbar für uns Frauen“, erinnert sich die Jubilarin. Seinerzeit habe sie diese Warnung nicht verstanden, schlussendlich habe die sich aber bewahrheitet. „Die Männer sind anders vom Krieg zurückgekommen. So viele Ehen, die vorher glücklich waren, sind auseinandergegangen“, schildert sie.

Auch Brunhilde und Konrad Schlicht müssen sich erst wieder einspielen. So viele Erfahrungen haben sie ohne einander gemacht. Die 100-Jährige berichtet von sowjetischer Einquartierung und dem Angriff mit Stalinorgeln auf Beeskow in den letzten Kriegstagen im April 1945. Die anschließende Flucht nach Münchehofe mit all ihren Schrecken ist ihr noch im Gedächtnis geblieben sowie die Flüchtlingsfamilie in der Stube.

Vier Kinder hat das Ehepaar Schlicht bekommen. 1942 wird die einzige Tochter geboren, 1949, 1950 und 1951 folgen die Söhne. Zur Geburt ihrer Enkelin zieht Brunhilde Schlichts Mutter nach Beeskow. 1979 stirbt Konrad Schlicht, auch zwei der gemeinsamen Kinder leben nicht mehr. „Man muss das Schicksal nehmen, wie es kommt.“ Das hat die Beeskowerin gelernt.