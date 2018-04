MOZ

Beeskow Am Sonntag kam es in den Mittagsstunden in der Unterkunft für Asylsuchende in der Frankfurter Straße in Beeskow zu einem Polizeieinsatz. Grund waren Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern, teilt die Polizei mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung hatte ein 22-Jähriger einen messerähnlichen Gegenstand aus seiner Tasche gezogen und damit seinen 30-jährigen Kontrahenten verletzt. Mitarbeitern des Wachpersonals gelang es, die Männer auseinander zu bringen. Beide Personen wiesen Verletzungen auf, weshalb Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Nach ambulanten Behandlungen konnten sie jedoch zügig wieder aus ärztlicher Obhut entlassen werden. Der 22-Jährige kam anschließend in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Bereits im Mai vorigen Jahres hatte sich in der Einrichtung eine Gewalttat ereignet, bei der ein Messer im Spiel war. Ein Asylbewerber hatte einen Mitarbeiter des Heims mit einem Messer bedroht und anschließend sich selbst verletzt. Hintergrund damals war ein Streit über das im Zuge von Bauarbeiten zeitweilig abgeschaltete WLAN-Netz. Die Flüchtlingsunterkunft wird vom Beeskower Verein Bumerang im Auftrag der Kreisverwaltung Oder-Spree betrieben.