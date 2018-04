Eisenbahnfest in Elstal abgesagt

Patrik Rachner

Elstal (MOZ) Das traditionelle Eisenbahnfest in Elstal findet in diesem Jahr nicht statt. Darauf hat der Vorsitzende des Vereins "Historia Elstal , Werner Moschall, hingewiesen. Obwohl sich das Ereignis, das sich in der Vergangenheit als absoluter Zuschauermagnet erwiesen hatte, als feste Größe im Veranstaltungskalender des Havellandes etabliert hat, gibt es nun Kapazitätsengpässe.

"Da Elstal 2018 100 Jahre alt wird, werden wir dieses Jubiläum am 29./30. September gebührend feiern. Aus diesem Grund muss das Eisenbahnfest leider ausfallen, da die Kapazitäten des Vereins nicht dafür ausgelegt sind, zwei große Events in einem Jahr zu veranstalten", betonte Moschall. Und: Wann und ob überhaupt ein Eisenbahnfest 2019 stattfindet, soll noch bekanntgegeben werden. "Die Vorlaufzeit für ein solches Fest ist enorm hoch, da viele Aspekte und Institutionen eine Rolle spielen. Da wir bis September mit dem Jubiläumsfest beschäftigt sind, wissen wir noch nicht, ob die Zeit bis zum Termin des Eisenbahnfests 2019 reicht. Da wir nur ein kleiner Verein sind und die ,aktiven' Mitglieder von der Anzahl sehr überschaubar sind und altersmäßig auch schon eine gewisse ,Reife' haben, können wir leider noch nicht so weit vorausschauen. Vorgenommen haben wir es uns allerdings schon", so Moschall weiter.