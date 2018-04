„Donnie“ siegt bei den Jüngsten

Jürgen Husen

Kagel Nein, auf den Hund gekommen ist man in Kagel nicht. Vielmehr dominiert die Liebe zu den Vierbeinern und das Bemühen, erstklasssige Bedingungen für Wettkämpfe zu bieten, Dass dies immer wieder gelingt und der in Berlin ansässige Rassehundezüchter-Verein gern ins Märkische kommt, beweist diese Tatsache: Bereits zum zwölften Mal fanden in Kagel Rassehunde-Ausstellungen statt.

In diesem Jahr gingen 132 Hundebesitzer aus ganz Deutschland mit ihren Tieren an den Start. Auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr nahe des Bürgerhauses wimmelte es nur so von Hunden. Bewertet wurden bei ihnen wichtige Standards für den Zuchtbetrieb. Dazu zählten unter anderem Kopf, Rücken, Ohren, das Haarkleid, Augen und Gliedmaßen sowie die Rute, wie der Schwanz der Hunde bezeichnet wird. Jeder Teilnehmer erhielt einen Pokal. Am begehrtesten waren jene beiden Trophäen, die am Ende der Veranstaltung in einer Best-Of-Show vergeben wurden. Und zwar für Hunde mit einer Körpergröße unter 45 Zentimeter und für Tiere, die größer als 45 Zentimeter sind. In der ersten Kategorie gewann Monique Pangowski aus Hohen Neuendorf. Ihr Hund hört auf den Namen „Amor aus der Fischerhütte“. Zweite wurde Judith Vogeler aus Boizenburg mit ihrem Zwergschnauzer vor Diana Wolf aus Nauen, die einen Zwergpudel an den Start gebracht hatte.

In der zweiten Kategorie setzte sich Mario Wagner aus Bad Saarow mit seinem japanischen Hund Yokito durch, Die weiteren Plätze gingen an Andrea Lubkoll aus Grünheide mit ihrem irischen Wolfhund „Anna von Cherrys“ und an Norbert Lemann mit seinem Riesenschnauzer „Black Moore“.

Gut, dass der Veranstalter bestrebt ist, auch den Nachwuchs zu fördern. So gehört schon seit langem der Wettbewerb „Kind mit Hund“ zum Programm. Am besten schnitt die siebenjährige Elise Hüter mit „Donnie“, einer französischen Bulldogge, ab. „Das ganze Umfeld stimmt, auch die gastronomische Betreuung ist vorbildlich“, zog ihre Mutter, Steffi Hüter, positiv Bilanz. Am 16. September ist Kagel wieder „Hunde-Hauptstadt“.(Jühu)