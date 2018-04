Gymnasiasten diskutieren kontrovers mit Politikern

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Landtagsabgeordneten aller Fraktionen aus dem Wahlkreis Märkisch-Oderland III, zu dem Bad Freienwalde gehört, haben am Montag mit Schülern des Brecht-Gymnasiums diskutiert. Die 32 Schüler der beiden von Lehrerin Anne Freudenberg geleiteten Politik-Kurse der elften Klasse beteiligten sich am Projekt „Dialog P“ der Landtagsverwaltung und des Vereins Kumulus.

„Wir wollen Jugend und Politik zusammen bringen“, sagte Anja Meitner von Kumulus. „Jedes Jahr haben Schulen aus elf Landtagswahlkreisen die Möglichkeit sich an Dialog P zu beteiligen, sodass das Projekt landesweit in allen 44 Landtagswahlkreisen in vier Jahren stattfindet“, fügte sie hinzu. Die Schüler sollen lernen, Argumente für oder gegen ein Thema zu entwickeln und sie zu verteidigen, so die Lehrerin. Die Schüler entwickelten dabei zu fünf Themenkomplexen je eine Frage, die sie gruppenweise diskutierten. Pro Tisch nahm jeweils ein Landtagsabgeordneter Platz und wechselte nach zehn Minuten zum nächsten Tisch und Thema. Dabei ging es darum, ob die gymnasiale Oberstufe in allen Bundesländern den gleichen Rahmen haben soll, ob Cannabis freigegeben werden, ob das Altern für begleitetes Fahren weiter reduziert werden sollte, ob die Infrastruktur weiter ausgebaut werden und ob in Oderaue Windräder gebaut werden sollten.

Zur Diskussion stellten sich Kristy Augustin (CDU), Jutta Lieske (SPD), Christina Schade (AfD), Marco Büchel (Linke) und Michael Jungclaus (Grüne). Beim regionalen Thema Windkraft überwogen bei den Schülern negative Auswirkungen wie Zerstörung des Landschaftsbildes, Shreddern der Vögel, Lärm und hoher Kohlendioxid-Verbrauch bei der Herstellung der Anlagen. Als positiv sahen sie die immer zur Verfügung stehende Energiequelle. Während sich Kristy Augustin zum Spiel als Windkraftgegenerin positionierte, verteidigte Michael Jungclaus diese Art der Energiegewinnung. Der Politiker der Grünen erklärte jedoch, dass die Leute das Problem vor Ort klären müssten. Tracy aus Oderaue erklärte, dass die meisten Einwohner dagegen seien.(sg)