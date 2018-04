Großkunst auf dem Schulhof

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf dem Schulhof der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe sind am Montag drei Plastiken enthüllt worden. Die Kunstwerke sind nach Entwürfen von Schülern im Berufsbildungszentrum (BBZ) von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt angefertigt worden.

Sie heißen „Der Würfel“, „Der Aufstieg“ und „Der Läufer“ und nehmen das Thema Schule auf unterschiedliche Weise auf: Am Montag sind auf dem Hof der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe drei Plastiken enthüllt worden. Die Ideen und Entwürfe dazu hatten die Schüler Lisa Schulze, Olivia Seifert und Tassilo Werner. Umgesetzt wurden die Ideen im Berufsbildungszentrum von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt.

Anregungen für ihre Entwürfe haben die Schüler bei der Sommerkunstschule im Jahr 2016 erhalten, die im Zusammenarbeit mit dem Kunstarchiv Beeskow stattfand. Unter anderem mit dem Maler Matthias Steier wurde die Architektur und die Kunst im öffentlichen Raum in Eisenhüttenstadt erkundet, sagte Schulleiterin Ute Tupy am Montag. Dabei sollten die Schüler selbst Entwürfe und Skizzen für Plastiken und Skulpturen anfertigen. Im Kunstunterricht der Klassenstufe 12 sind so 23 Entwürfe entstanden. Daraus haben die 700 Schüler der Bildungseinrichtung ihre drei Favoriten ausgewählt, die im vergangenen Jahr prämiert wurden.

Dass aus den Ideen wirkliche Kunstwerke wurden, ist der Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum (BBZ) von ArcelorMittal zu verdanken, wie Ute Tupy hervorhob. „Das BBZ hat es uns ermöglicht, die Entwürfe, aus denen zwischenzeitlich maßstabsgerechte Modelle wurden, tatsächlich zu fertigen“, erklärte die Schulleiterin. Gelegenheit dazu bot das Praktikum in der 12. Klasse, das drei Schüler beim BBZ absolviert haben. Mit Auszubildenden wurden in dieser Zeit die Plastiken hergestellt. Ute Tupy hob hervor: „Kunstverstand und Handwerk sind hier eine erfolgreiche Symbiose eingegangen.“ Nicht nur die Auszubildenden und Schüler haben sich für das Projekt begeistert, sondern auch die Kunstlehrerin Liane Wehrkamp und der Ausbilder Ralf Becker. Ute Tupy bedankte sich ausdrücklich für die ehrenamtliche Tätigkeit.

Den Zusammenhang von Kunst und Handwerk betonte auch Jürgen Peschel, Geschäftsführer des BBZ. Mit der Schule gebe es eine Kooperation. Mit diesem Projekt sei sie mit Leben erfüllt worden. Bei ArcelorMittal habe es durchaus Tradition, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Hier sei es die Besonderheit, dass Schüler besonders schöne Arbeiten entworfen haben. Peschel sagte, dass die Auszubildenden erleben konnten, dass Ausbildung auch eine lebendige Seite haben kann, dass praktische, künstlerische und handwerklich Qualifikationen zusammenwirken. Für Niclas Panke hat das Praktikum darüber hinaus noch ein ganz anderes Ergebnis erbracht. Er wird nach dem Abitur bei ArcelorMittal eine Ausbildung anfangen. Während seines Praktikums hat er mitgeholfen, die Metallplatten für die Skulptur „Würfel“ von Lisa Schulze zusammenzuschweißen. Die Schülerin bedauerte, dass sie nicht selbst mitwirken konnte, als aus ihrem Entwurf ein Kunstwerk wurde. „Ich hatte schon ein anderes Praktikum.“ Ihre Plastik symbolisiert, dass die Schule viele Türen öffnet. „Man kann selbst entscheiden, welchen Weg und welche Tür man nimmt“, sagte Lisa Schulze zu ihrem Kunstwerk. Auch Tassilo Werner bezog seine Plastik „Der Aufstieg“ auf die Schule: „Es soll die Schüler daran erinnern, warum sie hier sind: Die Treppe des Lebens aufzusteigen und sich auf den Weg in die Zukunft zu machen. Es soll Mut machen, den Traum zu erreichen und die Angst vor Misserfolgen nehmen.“ Der „Läufer“ von Olivia Seifert macht ebenfalls den Schulweg deutlich. Die Schräge deutet an, dass dieser Weg nicht immer leicht, aber machbar ist.

Nicht ohne Stolz merkten die Schüler an, dass sie mit den Kunstwerken ein Denkmal gesetzt haben und ihre Namen mit der Schule für viele Jahre verbunden bleiben werden.