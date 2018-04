Neue Turnhalle neben der Tonhalle

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit einem schwungvollen Sportprogramm ist am Montagmorgen die neue Sport- und Mehrzweckhalle neben der Hegermühlen-Grundschule eingeweiht worden. 5,3 Millionen Euro sind darin investiert worden.

„Toll, so groß und modern!“ Als Eva Butz die neue Sport- und Mehrzweckhalle in der Hegermühlenstraße betritt, ist sie hin und weg. Die 71-Jährige betritt den Neubau am Motagmorgen mit vielen Stadtverordneten, der Bürgermeisterin Elke Stadeler, Sportlehrerinnen und vor allem 100 Kindern aller Klassenstufen der Grundschule in sportlicher Kleidung. Eva Butz hat einst an dieser Schule Sport „und alles, was gebraucht wurde“, unterrichtet, und zwar von 1982 bis 2010. Am Anfang gab sie auch noch Unterricht im alten Backsteinbau, der heute als Tonhalle der Sitz der Kreismusikschule ist. Dann war sie jahrzehnte lang mit den Schulklassen in der 1980er-Jahre-Halle hinter der Schule. Die werde bald abgerissen, erwähnt Bürgermeisterin Elke Stadeler in ihrer Einweihungsrede: „Das ist ein ganz großes Glück für die Stadt, dass wir hier für bisher 5,3 Millionen Euro diese schöne moderne Sporthalle bauen konnten“, sagt sie, und an die Kinder gewandt, „und ihr seid die Nutznießer!“ Neben den 100 Grundschülern, die auf zehn großen Turnbänken Platz genommen haben, verfolgen alle anderen Kinder die Einweihung von der Zuschauertribüne aus. Elke Stadeler dankt zuerst den Mitarbeitern ihrer Verwaltung für die gute Vorbereitung und Begleitung der Baumaßnahme, dann den Stadtverordneten, dass sie die kommunalpolitischen Weichen in die richtige Richtung gestellt hatten. „Die Planungsleistungen mussten wir europaweit ausschreiben, viele Bedingungen mussten wir einhalten, damit wir am Ende hier die Halle einweihen können“, sagt die Bürgermeisterin. Und dass sie besonders froh sei, so gute Architekten und Bauleute gefunden zu haben, die den Bau zuverlässig und unfallfrei hochgezogen haben.

Architekt Tiemo Klumpp vom Büro Numrich Albrecht Klumpp aus Berlin bescheinigt: „Strausberg hat jetzt Bundesliganiveau, herzlichen Glückwunsch!“ Er verweist darauf, dass es nicht leicht sei, in diesen Zeiten gute Bauleute zu finden, doch mit Bauleiter Olaf Parnack habe er den besten Mann auf der Baustelle gehabt. Dafür gibt es spontanen Beifall. Die Schüler haben wie vor Weihnachten die letzten Sportstunden in der alten Halle heruntergezählt, berichtet Schulleiterin Marina Altkuckatz: „So sehr haben wir uns alle auf die neue Halle gefreut.“ Schon in der vergangenen Woche haben die Kinder ihre neue Halle in Besitz genommen und ein furioses Sportprogramm einstudiert. Doch nicht nur die Halle, auch die neue, 200 Quadratmeter große Cafeteria haben sie schon ausprobiert. „Endlich nicht mehr im Keller essen wie bisher“, freut sich Marina Altkuckatz mit ihnen.

Dann macht sie den Platz frei für die hundert Kinder, die mit Musikunterstützung ein schwungvolles Sportshowprogramm aufführen. Altbürgermeister Jürgen Schmitz erinnert es seine Jugendjahre: „1963 habe ich mit Kumpels in der alten Halle, der heutigen Tonhalle, Gymnastik- und Gerätturnübungen trainiert, um dann am IV. Turn- und Sportfest teilzunehmen. Wir haben unter mehreren hundert Mannschaften immerhin den hundertzehnten Platz belegt“, erinnert er sich.