Jetzt geht es ins Detail

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Auf den Weg gebracht haben die Gemeindevertreter den Bebauungsplan für den Schulstandort Försterweg. Bis es zu dieser Entscheidung kam, ging es hoch her in der Sitzung am Donnerstagabend, denn für viele Vogelsdorfer hatte das Thema noch immer Neuigkeitswert.

Der Zeitplan ist eng. Bürgermeister Thomas Krieger wird nicht müde, zu erklären, dass man aufgrund des reichen Kindersegens in der Gemeinde in absehbarer Zeit eine siebenzügige Grundschule dringend brauche und somit auch neuen Platz für Oberschüler. Spätestens 2021/22 muss für die Heranwachsenden eine vierzügige neue Oberschule stehen.

Seitdem die Zahlen im vergangenen Frühjahr bekannt wurden, mühen sich Gemeindevertreter, Verwaltung und Planer, Standorte für eine neue Oberschule zu finden. Nur so kann die Fred-Vogel-Grundschule erweitert werden. Die Standortwahl war im September vorigen Jahres auf den Sportplatz in Vogelsdorf gefallen. Nun werden die Bedingungen und Möglichkeiten gründlich untersucht. Am Donnerstag war es so weit, dass ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden konnte.

Zu dieser Sitzung der Gemeindevertreter – zum ersten Mal im Saal des neuen Verwaltungsgebäudes – waren aufgeregte Bürger erschienen. Wie in vorangegangenen Fachausschusssitzungen machten sie auch hier ihrem Unmut Luft. Die fast einjährige lebhafte Diskussion in den Gremien und die zahlreichen Informationen in den Medien und vor allem dem Ortsblatt waren ihnen offensichtlich bis zu diesem Zeitpunkt entgangen.

Wohl wissend, dass das Areal am Försterweg viele Probleme mit sich bringt, haben Verwaltung und Planer in einem ersten Arbeitsentwurf zur Billigung der Unterlagen und frühzeitiger Beteiligung der Ämter, Behörden und Bürger dargestellt, wie die Fläche gestaltet werden könnte. Vor allem, welche Bedenken hinsichtlich Natur und Schulweg und es gibt können hier geäußert werden.

Aufmerksamkeit verlangen dort Naturschutzbelange. Zwischen Landschafts- und Naturschutzgebiet sowie an einem Fauna- und Flora-Habitat gelegen, soll der Eingriff so behutsam wie möglich geschehen. Beplant werden fast ausschließlich die rund drei Hektar, die seit Jahrzehnten vom Sportplatz genutzt wird. Die Verwaltung hatte Gutachten von Landschaftspflegern erarbeiten lassen, die sich mit den angrenzenden Schutzgebieten beschäftigten. Auch wurde der Baumbestand unter die Lupe genommen. Die 17 Pappeln am Zuweg würden stören, heißt es da. Die große Schwarzpappel am hinteren Rand und die dort stehende Linde bleiben natürlich erhalten, hatte Landschaftsplanerin Margrit Hemeier schon im Fachausschuss erklärt. Die Fläche, die mit Schulgebäude, Sporthalle, Parkplätzen und Sportanlagen bebaut werden soll, befindet sich auf einem höher liegenden Sander und nicht im Mühlenfließeinzugsgebiet. Das interessierte die Anwohner, die befürchten, dass es in ihren Kellern nass werden könnte. Da Niederschläge auf dem Grundstück verbleiben müssen, soll die Dachfläche begrünt werden. Im Weiteren geht es darum, wie und welche Möglichkeiten genutzt werden, denn auch Solaranlagen könnten installiert werden.

Keine Mehrheit bekam ein Antrag der Linken. Die wollten den Bürgermeister beauftragen, aufgrund der „hydrologisch schwierigen und der gravierenden Einschnitte in die Natur einen Kostenvergleich“ mit dem zuvor in Erwägung gezogenen Standort Landstraße vorzulegen. „Noch mehr Gutachten in dieser Situation verzögern die Pläne und machen sie teurer“, wurde kritisiert. Die SPD-Fraktion dokumentierte ihre Skepsis mit einem kollektiven Stimmenenthalt. Dennoch reichten elf Stimmen dafür, bei fünf Stimmen dagegen und vier Enthaltungen zur weiteren Bearbeitung des BP 39.