Russische Weiten im Logensaal

Ergreifendes Künstlerporträt: Der in Russland geborene Pianist Dmitry Rodionov, der europaweit als Solist auftritt, ist am 5. Mai ab 18 Uhr im Rahmen einer Konzertlesung über Dmitri Schostakowitsch zu erleben. Dirk Löftering wird aus Gesprächsprotokollen mit dem Komponisten lesen, Rodionov Klavierwerke vortragen. © Foto: Promo

Silvia Fichtner

Frankfurt (Oder) Das zweite PianOdra-Klavierfest vom 4. bis 6. Mai im Logensaal widmet sich Russland. Im musikalischen Fokus der Festtage in Frankfurt steht insbesondere der russische Komponist Sergej Prokofjew. sprach mit dem Initiator und Organisator von PianOdra Christian Seibert.

Herr Seibert, Sie haben es also wahr gemacht – Sie etablieren das Klavierfest als Format für Frankfurt und widmen sich nun Russland, russischer Musik. War das eine Bauchentscheidung oder gezielter Ansatz zur Überwindung politischer Ressentiments?

Es ergibt sich ganz unbeabsichtigt eine gewisse Parallelität zum Vorjahr. Ein Land, ein Volk ist ja nicht immer nur so oder so wie es in einem Augenblick der Weltgeschichte erscheint. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Publikum mit diesem Klavierfest immer auf eine musikalische Reise durch ein Land mitzunehmen. Dazu gehört, dass man mit offenen Augen schaut, in die Weite und genauso wie vor die eigenen Füße. Und wenn wir im vorigen Jahr in die USA „gereist“ sind, muss es schon intuitiv dieses Mal Russland sein.

Sie rücken insbesondere Sergej Prokofjew in den Fokus. Warum ihn?

Es ist unser Konzept, das Klavierfest immer einer Persönlichkeit zu widmen. Voriges Jahr war es Scott Joplin, dieses Jahr Sergej Prokofjew. Vor 65 Jahren ist er gestorben, am selben Tag übrigens wie Stalin, nur – während alle Welt dem Diktator das letzte Geleit gab, starb der berühmte Komponist unbeachtet, beinahe unbemerkt. Wir erinnern jetzt an ihn und an sein brillantes künstlerisches Werk, das er uns hinterlassen hat.

Der Titel von PianOdra 2018 ist „Russische Weiten“. Wie transportieren Sie die in den Frankfurter Logensaal?

Diese Weiten sollen sich öffnen durch die Musik von Sergej Prokofjew, von Sergej Rachmaninow, Alexander Skrjabin, Nikolaj Kapustin, Alexander Glasunow, Dmitri Schostakowitsch, Viktor Gridin, Wladislav Solotarjow und Modest Mussorgski. Und mit Weite verbindet PianOdra immer auch unterschiedlichste Konzertformate.

Was können die Besucher in diesen unterschiedlichen Formaten erwarten?

Der vielseitige und hier in der Region bekannte Musiker Søren Gundermann wirft gemeinsam mit dem Cellisten Martin Klenk beispielsweise einen jazzigen Blick auf Volksmelodien Osteuropas. Søren Gundermann und der Perkussionist Hermann Naehring widmen sich gemeinsam mit dem Musikjournalisten Dirk Lötfering, der übrigens alle Konzerte wieder moderieren wird, ebenso den musikalischen Märchen. Viele Kinder sind hierzulande ja mit Prokofjews „Peter und der Wolf“ aufgewachsen, doch mancher entdeckt es nun vielleicht ganz neu. Aber in diesem Konzert für Familien können die Besucher auch miterleben wie in freier Improvisation der Soundtrack zu einem russischen Zeichentrickfilm entsteht. Im Programm unseres Klavierfestes steht des Weiteren eine Konzertlesung mit dem Titel „Kunst ist der Zerstörer des Schweigens“. Nicht zu vergessen unser Kinderkonzert „Bilder einer Ausstellung“. Die meisten kennen das nur als Orchesterwerk – in der Bearbeitung von Maurice Ravel. Seltener ist die Originalfassung für Klavier solo zu hören. Im Vorfeld des speziellen Konzertes für Kinder gab es einen Workshop mit Drittklässlern der Freien Waldorfschule und der Erich Kästner-Schule in Frankfurt, in dem die Kinder nach der Musik ihre eigenen Bilder aufs Papier gebracht haben. Die kleine Galerie kann dann Bestandteil des Konzertes werden.

Sie haben das Fest von zwei auf drei Tage erweitert. Waren zwei Tage nicht schon genug Arbeit für Sie und Ihre Helfer?

Doch, doch! Aber über drei Tage lassen sich die Konzerte etwas entzerren und wir können die meisten Anfangszeiten so legen, dass sie familienfreundlich sind. Der Konzertbesuch in Familie ist eines der Hauptziele unseres Klavierfestes. Ich persönlich freue mich auch immer, wenn ich insbesondere Musikschüler in den Konzerten sehe, damit meine ich nicht nur die aus meiner Schule. Ein gutes Konzert ist eine Form von lebendigem Unterricht, ist Bildung, die enormen Spaß machen kann.

Die schöne Idee ist das eine, die Finanzierung eine andere. Wen konnten Sie erwärmen, für das Fest die Geldbörse zu öffnen?

Träger ist in diesem Jahr die Kleist-Musikschule, die ich leite, in Kooperation mit der Europa-Universität Viadrina, die uns den Logensaal als Veranstaltungsort für alle Konzerte zur Verfügung stellt. Als Hauptförderer konnte ich die Stadt und den Rotary Club Frankfurt (Oder) gewinnen, der zur Eröffnung auch einen Empfang mit Festivaleinführung ausrichtet – am 4. Mai, 17 Uhr im Logenhaus. Dankbar bin ich natürlich auch den privaten Spendern, die, egal, welche Summe sie geben, ein Zeichen setzen für die Stadt, in der sie leben. Aber nicht nur Geld ist entscheidend für das Gelingen von PianOdra. Schüler, Eltern, Mitarbeiter der Kleist-Musikschule, die dem Klavierfest ideenreich und in persona ein Gesicht geben, bringen sich als unentbehrliche Helfer mit ein. Ich kann mich nur wiederholen: In Frankfurt geht manches, wo man woanders auf taube Ohren stoßen würde. Ich lebe gern hier mit meiner Familie und ich bringe mich gern ein, auch, wenn man manchmal ein wenig kämpfen muss für die Umsetzung der Idee in die Realität.

4. bis 6. Mai; 2. PianOdra Klavierfest „Russische Weiten“; alle Konzerte finden im Logensaal der Viadrina, Logenstraße 11, statt; Kinder bis 14 haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt; Karten bzw. Festivalpass an der Konzertkasse, Kartenreservierung und Vorverkauf: Kleist-Musikschule, Tel. 0335 27629356 bzw. online unter www.kleistmusikschule.net; dort findet sich auch das detaillierte Programm