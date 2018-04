Deals aushandeln wie die Profis

Thomas Gutke

Frankfurt. (MOZ) Deal! Du gibst mir, was ich will“, hieß es am Dienstag beim ersten Veranstaltungsabend der vom Märkischen Medienhaus präsentierten Vortragsreihe Vorsprung durch Wissen in diesem Jahr. Zu Gast im Kleist Forum war Jack Nasher. Der Wirtschaftspsychologe, Jurist und internationaler Bestsellerautor gilt als einer der führenden Verhandlungsexperten und ist Deutschlands bekanntester Lügenexperte. Seine Bücher standen monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste und erschienen unter anderem in Russland, Korea und China. Mit den Frankfurtern trainierte er Verhandlungsstärke und verriet, wie man bekommt, was man will. Faule Kompromisse? Schlechte Geschäfte? Damit sei jetzt Schluss, erklärte Jack Nasher, und gab den Zuhörern Verhandlungsmethoden aus der Praxis und psychologische Techniken als Handwerkszeug mit.

Nächster Gast bei der Vortragsreihe ist am 28. Mai, 19.30 Uhr, Christian Lindemann. Der Künstler des Cirque du Soleil und Showexperte spricht über Schlagfertigkeit und selbstbewusstes Auftreten.