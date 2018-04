Kleinpflaster ersetzt Asphaltflecken

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Vor allem die Gehwege in der Maxim-Gorki-Straße, die sich in einem schlechten Zustand befinden, sollen in diesem Jahr saniert werden. Aber auch auf der Fahrbahn sind Reparaturarbeiten geplant. Das gilt vor allem für die Bereiche, wo in der Vergangenheit eine Asphaltschicht verlegt wurde, um so Schadstellen zu beseitigen. So sei vorgesehen, diese Flächen mit Kleinpflaster grundhaft auszubauen. „Damit wird ein einheitliches Straßenbild hergestellt“, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. Aus Gründen des Denkmalschutzes muss die Straße als Pflasterstraße erhalten bleiben. Eine durchgängige Asphaltierung, die für die Anwohner zu weniger Lärmbelästigung führen könnte, ist nicht erlaubt.

Dass die Stadt diese Maßnahme in Angriff nehmen kann und nicht wie in der Vergangenheit Schadstellen mit Asphalt geflickt werden müssen, ist der Tatsache zu verdanken, dass es dafür Fördermittel gibt. Sie stammen aus dem Programm Stadtumbau, das nicht nur Geld für den Abriss sondern auch für Aufwertung zur Verfügung stellt. Mit 667 000 Euro in diesem und 100 000 Euro im nächsten Jahr Fördermitteln kann die Stadt rechnen. Insgesamt ist für die Sanierung der Maxim-Gorki-Straße und dort vor allem für die Gehwege eine Investitionssumme in Höhe von rund 1,2 Million Euro vorgesehen. Laut Haushaltsplan der Stadt verringert sich der Eigenanteil der Stadt, den sie aufbringen muss, noch einmal deutlich. Denn für den Ausbau der Gehwege und die Erneuerung der Beleuchtung können Anlieger zur Kasse gebeten werden, was in diesem Fall besonders die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) betreffen wird. Die Stadt rechnet laut Haushaltsplan daraus mit Einnahmen in Höhe von 360 000 Euro. Unterm Strich bleibt bei der Stadt ein Eigenanteil von 40 000 für die gesamte Maßnahme hängen.

Die Gehwege sollen auf einer Länge von 440 Metern und einer Breite von 2,50 Metern beidseitig zwischen Bergstraße und Diehloer Straße ausgebaut werden. Außerdem wird die vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert. Wie Michael Reichl jüngst sagte, sollen die Bushaltestellen in Richtung Gesamtschule verlegt werden. (lö)