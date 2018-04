Debnoer Straße wird gepflastert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Endlich klopfen die Pflasterer! In der Debnoer Straße sollen die Zeiten, wo die Anlieger nach Starkregen nur mit einem Boot ihre Grundstücke erreichen konnten, endgültig vorbei sein. Spätestens nächste Woche rechnet Bauträger Joachim Oelschlägel mit der Fertigstellung der Pflasterstraße: „Und zwar genau so, wie sie geplant und genehmigt ist“, betont er ausdrücklich.

Am Montag erwartete Oelschlägel Spezialisten des Rüdersdorfer Stralab, eines Speziallabors für Straßenbau, zur Prüfung der Tragfähigkeit des Straßenunterbaus. Er lässt jetzt den Stahnsdorfer Außenanlagenbauer Abdul Nasser Hakim mit seinen vier Mitarbeitern die Straße pflastern. Beginnend von der Ernst-Thälmann-Straße, arbeiten sie sich in Richtung Westen vor. Dabei hebt der Maschinist des Galabaus Frank Wegner mit dem Bagger die Paletten mit Betonpflastersteinen an Ort und Stelle. „Wir wollen doch, dass es damit vorwärtsgeht“, begründet Firmeninhaber Frank Wegner die Unterstützung, der im Auftrag von Zahnärztin Rosmarie Stolze Parkplätze an der Praxis baut. Auch sie zeigt sich froh darüber, dass die Debnoer Straße nun gebaut wird: „Das war doch kein Zustand all die Jahre, seitdem die Häuser schon stehen.“

Einige Anwohner werden weniger froh sein: Die, bei denen das Niveau der schon lange errichteten Zufahrt rund einen halben Meter über dem Tiefbord der Straße liegt. Joachim Oelschlägel zuckt die Schultern: „Ich habe alle gewarnt, vor dem Straßenbau schon die Einfahrt zu bauen. Nun bleibt ihnen wohl nur der Rückbau.“ Die Straße sei offiziell eingemessen und genehmigt, die Höhe sei nicht geändert worden. Die Anlieger hätten mitunter auch nicht sehr vernünftig agiert, sagt Oelschlägel. So hätten sich nicht alle daran gehalten, dass das Wohngebiet seit Ende Januar nicht mehr befahren werden sollte. So seien dann einige der Wasser- und Abwasseranlagen des Wasserverbandes überfahren und verbogen worden. Doch habe der technische Vorstand André Bähler sehr konstruktiv und unbürokratisch die Anlagen überprüft und als noch verwendbar eingestuft.

Die Belastungsproben seien erfolgreich verlaufen, sagte Joachim Oelschlägel am Abend auf Nachfrage. (js)