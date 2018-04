Kienitzer Trio mit starkem Heimspiel

Karsten Glatzer

Zechin Was am finalen Spieltag der Kreisliga der Classic-Keglerinnen passierte, gehörte auch nicht wirklich zu den alltäglichen Ereignissen in dieser Sportart: Die SG Zechin gastierte beim SV Traktor Kienitz. Die Heimtruppe trat als „Mannschaft der Unentwegten“ lediglich mit drei Spielerinnen an. Da schien eine Heimniederlage unvermeidbar, jedoch sollten alle Beteiligten eines Besseren belehrt werden. Alle drei Heimakteurinnen zeigten eine solide Vorstellung und gewannen ihre Duelle. Allen voran Brigitte Dubek (516) sowie Anke Winterkorn (491), die bereits im ersten Durchgang gegen Zechins Dana Specht (492) und Karin Finsel (450) beide Duellpunkte einkassierten.

Im letzten Durchgang sollte sich auch die Tagesbeste Ines Weissert (519) gegen Angelika Schneider (510) in einem packenden Schlagabtausch durchsetzen, um das Remis zu erzielen. So spielte Birgit Specht (470) für sich, die einen Duellpunkt und die Holz zum Zechiner Ausgleich errang. So stand es am Ende 3:3 bei einem Stand von 1526:1922 Holz.

Die zweite Vertretung SG Zechin, die als Titelfavorit in die nunmehr abgelaufene Spielzeit 2017/2018 gestartet war, aber sich im Laufe der Saison immer mehr zum Sorgenkind entwickelte, verabschiedete sich indes mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Auswärts gegen die vierte Mannschaft des 1. KSC Seelow gelang ein 5:1-Sieg mit 1974:1860 Holz. Schon das Startpaar Christoph Denecke (463) und Lutz Schröder (538) sammelten fleißig Punkte. So ließ das Zechiner Duo Gerald Merk (439) und Andreas Weber (469) weit hinter sich. Im zweiten Durchgang erzielte Joachim Trabs (500) den Ehrenpunkt für die Gastgeber, aber sein Teamkollege Ulf Jensch (452) konnte es ihm nicht gleich machen und musste sich gegen Gerald Roehl (485) geschlagen geben. Saison abhacken, im Sommer üben und dann erneut angreifen.