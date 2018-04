FSV Union II in Kolkwitz mit höchstem Saisonsieg

Kai Beißer

Kolkwitz (MOZ) Mit einem 6:0 (2:0) beim Kolkwitzer SV hat der FSV Union Fürstenwalde II den höchsten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga Süd gelandet. Zudem war es für die Spreestädter die vierte Zu-Null-Partie in den zurückliegenden fünf Spielen.

Was wohl auch ein wenig der Tatsache geschuldet ist, dass Enrico Below seinen neuen Platz in der Innenverteidigung gefunden hat. „Da habe ich auch schon in der A-Junioren-Bundesliga für Energie Cottbus gespielt“, sagt der 29-jährige Kapitän und gelernte Angreifer, der bisher sechs Saisontreffer erzielt hat. „Außer ins Tor kann man mich eigentlich überall hinstellen“, fügt der Routinier ein wenig schelmisch hinzu.

Die Partie in Kolkwitz war „vom Ergebnis her definitiv unser bestes Saisonspiel. Der Gegner hat es uns allerdings auch recht leicht gemacht, sich nach dem 0:2 praktisch aufgegeben“, berichtet Below. „Andererseits haben wir das auch gut gemacht, alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen und im Training geübt hatten. Auf dem recht großen Platz kam unsere spielerische Überlegenheit voll zum Tragen.“ Entsprechend optimistisch geht der Kapitän in das Heim-Derby am Sonnabend gegen Blau-Weiß Briesen: „Wir werden alles reinhauen.“