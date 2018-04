Befreiungsschlag führt in obere Tabellenhälfte

Kai Beißer

Briesen (MOZ) Den Landesliga-Fußballern von Blau-Weiß Briesen ist ein weiterer Befreiungsschlag gelungen. Mit dem 3:1 (2:0) über den Tabellenvorletzten SG Burg – das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage – schoben sich die Odervorländer sogar in die obere Tabellenhälfte.

Den Auftakt machte Abwehrspieler Ronny Anke mit seinem ersten Saisontor, als er den Kopf in einen 22-m-Freistoß von Danilo Ballhorn hielt (20.). Mit dem Halbzeitpfiff verwandelte Jacob Naskrenski in Abwesenheit von Kapitän Matthias Klein einen Elfmeter. Gäste-Keeper hatte nach tollem Pass von Stefan Vrazilow den in den Strafraum durchgestarteten Björn Zickerow gefoult. Und unmittelbar nach dem Wechsel schloss Dominik Jahnke einen schönen Spielzug mit dem 3:0 ab – die Entscheidung. Der Strafstoßtreffer für die Gäste aus dem Spreewald durch Christian Rinza – nach Foul von Schlussmann Denis Bramburger an Jonas Reinhardt – war an diesem Nachmittag nur noch ein kleiner Schönheitsfehler.