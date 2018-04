Alter ist neuer Wehrführer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bürgermeister Frank Balzer hat Norbert Manteufel für weitere sechs Jahre zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt ernannt. Am Montag erhielt der Stadtbrandmeister die Bestellungsurkunde aus den Händen Balzers. Der Bürgermeister gratulierte seinem alten und neuen Wehrführer zur erneuten Amtszeit. „Ich wünsche Ihnen eine gute Wehrführung“, gratulierte Balzer. Weiter äußerte er: „Unsere Zusammenarbeit werden wir wie bisher auf ein solides und gutes Fundament stellen.“ Die Stadt Eisenhüttenstadt ernennt als „Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleitung“, wie es in der Bestellungsurkunde heißt, alle sechs Jahre ihren Wehrführer neu. Manteufel tritt dieses Amt nun zum zweiten Mal nacheinander an. Der Beginn seiner zweiten Amtszeit wird auf den 1. April datiert.