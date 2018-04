Storkower Sänger begrüßen den Frühling

Elke Lang

Storkow Draußen herrschte Frühling pur, und drinnen im Großen Saal der Burg Storkow am Sonntagnachmittag nicht weniger. Die Singgemeinschaft Storkow hatte eingeladen, den Frühling mit ihren schönsten Liedern zu huldigen. Wie immer zu ihren Konzerten waren viele Liebhaber des gepflegten Chorgesangs gekommen. Als Gast auf der Bühne stellte sich diesmal das Doppelquartett „Acht im Einklang“ vor, das wie die Singgemeinschaft von Anja Nowatzeck geleitet wird. Es vereint solistisch versierte Sänger aus Blankenfelde, Dahlewitz, Rangsdorf und Berlin.

Das Konzert begann sehr eindrucksvoll mit dem afrikanischen Friedenslied „Ukuthula“. Die Storkower kennen es aus dem Repertoire der Singgemeinschaft schon, aber nun bekam es noch eine besonderen klanglichen Reiz durch das Zusammenwirken mit dem Doppelquartett. Überhaupt waren viele Titel zu hören, die vertraut sind – einmal, weil sie zum festen Repertoire gehören, zum anderen, weil sie einst einen festen Platz in der Chorliteratur der DDR-Zeit einnahmen. Dazu gehört das zarte, poetische, leicht beschwingte Lied „Frühlingswind geht durch die Gärten, Schwalbenpaar um’s Hausdach schwirrt“. Auch aus dieser Zeit bekannte Chorsätze, zum Beispiel für „Auf einem Baum ein Kuckuck“, werden immer wieder gern gesungen, ebenso das ukrainische Lied in deutscher Übersetzung „Fließt ein Bächlein froh und munter“, vom Doppelquartett augenzwinkernd als „Lovestory“ angekündigt.

Zu den Dauerbrennern der Singgemeinschaft zählt „Malaika“, ein ostafrikanisches Volkslied, in dem ein Mädchen dieses Namens besungen wird. Seinen besonderen Effekt erhält es durch den Rhythmus, der durch die Trommel hervorgehoben wird. Geschlagen wurde diese von dem jüngste Chormitglied Tim Groschek. Dieser Titel fehlt fast bei keinem Auftritt der Singgemeinschaft.

Auch die Gäste aus Blankenfelde warteten mit volkstümlichen Liedern auf. Sehr schlicht und zart interpretierten sie „Leise zieht durch mein Gemüt“. Aber sie brachten auch einen ganz anderen Akzent in dieses Frühlingskonzert. Sehr locker, frech und pfiffig sowie mit sichtbarer Freude am Singen boten sie in der Art der Comedian Harmonists ein Medley mit Hits der 30er- und 40er-Jahre in Deutschland dar. „Ich wollt, ich wär’ ein Huhn“, „Ich ha’ das Fräulein Helen baden sehn“ und andere Gassenhauer waren dabei. So gestaltete sich das Konzert mit unterschiedlichster Literatur und dem Wechsel von Besinnlichem und Temperametvollem wieder als eine Stunde kulturvoller Unterhaltung. (el)

Sommerkonzert der Storkower Singgemeinschaft mit Gastchören: 24. Juni, 15 Uhr auf dem Burghof Storkow