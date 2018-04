Geburtstag feiern bei Louise Henriette im Schloss

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Kinder können künftig ihren Geburtstag wie eine echte Prinzessin im Oranienburger Schloss feiern. „Geburtstagsfeier bei Louise Henriette“ nennt sich das neue Angebot des Schlossmuseums, für das ab sofort Anmeldungen möglich sind.

Der siebenjährigen Emilia macht es großen Spaß, sich als Prinzessin zu kleiden, auch wenn dies deutlich länger dauert, als bequem in eine Jeans zu schlüpfen. Denn die kostbaren Kleider müssen geschnürt oder mit Schleifen gebunden werden. Unterröcke und Kleider hatten zur Zeit von Louise Henriette noch keine Knöpfe oder gar Reißverschlüsse. Auch Anne, Melissa, Lea und Laura haben ihren Freude daran, sich einzukleiden wie Prinzessinnen im 17. Jahrhundert. Sie bilden bei dem ersten Einkleiden im Schlossmuseum den Hofstaat, der Prinzessin Emilia und Prinz Ole, Emilias fünfjähriger Bruder, durch das Schloss begleiten. Wie schreitet man möglichst vornehm durch die Gemächer? Ein gehöriges Maß an Etikette gehört dazu. Im Orangesaal wird mit Begeisterung eine Chaconne, geübt, ein beliebter Tanz bei Hofe. Möglich wird dies im Schlossmuseum bei der „Geburtstagsfeier bei Louise Henriette“ für Kinder zwischen sieben bis zwölf Jahren. Das Geburtstagskind und maximal neun Gäste können sich dabei wie eine Prinzessin oder ein Prinz fühlen. 135 Euro kostet der Spaß im Schlossmuseum Oranienburg. Anmeldungen bei Interesse mit Terminwunsch an b.gloede@spsg.de .