Frankfurt muss allein abschieben

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt erhält bei der Abschiebung ausreisepflichtiger Personen keine Amtshilfe mehr. Welche Kosten das mit sich bringt, erörtert derzeit die Stadtverwaltung. Stadtverordnete befürchten Unterfinanzierung.

Zwei Stellen für sogenannte Rückführer, ein Transporter, Schutzausrüstung, Verträge mit Sicherheitsfirmen und Ärzten. Die Liste dessen, was in der Frankfurter Verwaltung derzeit organisiert werden muss, ist lang. Der Hintergrund: Das Land Brandenburg hat die Organisation und Durchführung von Abschiebungen gänzlich den Kommunen überlassen. Grundsätzlich sind sie in kommunaler Zuständigkeit, bisher allerdings gab es umfassende Amtshilfe aus Eisenhüttenstadt. „Die Zentrale Ausländerbehörde hat uns bei Sicherheitsfragen und dem Transport unterstützt. Das war gelebte Praxis“, berichtet Markus Derling, zuständiger Beigeordneter über die Vergangenheit. „Durch den Ausfall dieser Kapazitäten sind wir nun vollkommen auf uns allein gestellt“, präzisiert der Dezernent.

Als Mirko Marschner, Gruppenleiter der Ausländerbehörde, im Hauptausschuss über diese neue Entwicklung berichtete, schlug ihm „einhelliges Unverständnis“ entgegen, wie der Ausschussvorsitzende Ulrich Junghanns berichtet. „Wenn man die Aufgabe der Rückführung bis hin zum Flugticket den Kommunen überlässt, ist das dann sinnvoll?“, fragt sich der CDU-Fraktionsvorsitzende und verweist auf andere Bundesländer, in denen die Aufgaben gebündelt werden. So sind beispielsweise in Bayern und Niedersachsen die Landespolizei und die Zentrale Ausländerbehörde verantwortlich.

In der Stadtverwaltung hatte man noch die Hoffnung, das Land zum Umdenken bewegen zu können. Vergangene Woche hatte das Polizeipräsidium des Landes zu einem Erörterungstermin eingeladen. „Das Gespräch hat aber keine greifbaren Erkenntnisse gebracht“, zieht Derling sein Fazit. Es wurde angekündigt eine Koordinierungsgruppe in Potsdam zu gründen, die polizeiliche Maßnahmen bei der Begleitung von Abschiebungen steuert. „Diese soll nach derzeitigem Planungsstand die Arbeit Mitte des Jahres aufnehmen“, heißt es auf Nachfrage aus dem Polizeipräsidium. Derling verspricht sich davon nicht viel: „Unsere Einschätzung ist, dass damit Probleme auf die lange Bank geschoben werden.“

Eine von den Ausschussmitgliedern vor vier Wochen geforderte Aufstellung der Kosten, die Frankfurt nun entstehen, konnte die Verwaltung bis dato nicht vorlegen. Dafür müssten Angebote von Sicherheitsfirmen und Ärzten eingeholt werden, gibt Derling Beispiele. Mirko Marschner hatte dem Ausschuss berichtet, dass den kreisfreien Städten derzeit monatlich rund 2500 Euro erstattet werden. „Dieser Beitrag deckt in keiner Weise die der Ausländerbehörde zukünftig entstehenden Kosten“, betonte Marschner.

Über die Kostenaufstellung hinaus fordern die Ausschussmitglieder die Verwaltung auf, nach Kooperationsmöglichkeiten mit den angrenzenden Landkreisen zu sprechen. Derling befürwortet diese Strategie und lobt im gleichen Atemzug Landrat Gernot Schmidt, der zuletzt öffentlichkeitswirksam scharfe Kritik an der Landespolitik in Sachen Abschiebepraxis geübt hat. „Da hat Gernot Schmidt auch in unserem Namen gesprochen“, so Derling.

Derzeit sind in Frankfurt rund 80 Personen ausreisepflichtig. Jährlich werden laut Derling zwischen zehn und 50 abgelehnte Asylbewerber aus Frankfurt abgeschoben.