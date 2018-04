dpa

Berlin (dpa) Auf dem nördlichen Berliner Ring ist am Dienstagvormittag ein Lastwagen in Brand geraten. Wie eine Sprecherin der Brandenburger Polizeidirektion Nord sagte, ereignete sich das Unglück auf der Autobahn 10 zwischen Dreieck Pankow und Berliner Landesgrenze. In Fahrtrichtung Prenzlau sei die Autobahn zunächst komplett gesperrt, der Verkehr werde umgeleitet. Nach ersten Informationen sollte das Fahrerhaus des Sattelzugs ohne Ladung brennen.