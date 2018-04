Juliane Keiner

Brück (BRAWO) Die Ritter- und Damenwelt des Mittelalters stehen beim Gemeindenachmittag am morgigen Mittwoch, 18. April, um 14.00 Uhr im Pfarrhaus Brück im Mittelpunkt.

Die Altgermanistin Sylke Thermer wird eine ihrer Lieblingsgeschichten mit Text und Hörbeispielen vorstellen: "Das Nibelungenlied"!

Dazu schreibt Sie: "Viel Wunderbares ist uns in den alten Geschichten überliefert..." So beginnt eines der größten Epen der deutschen Literaturgeschichte. Eine uralte Geschichte, die schon vor Jahrhunderten mündlich in immer neuer Form weitererzählt und von einem unbekannten Autor um das Jahr 1200 für seine Zeit aufbereitet und aufgeschrieben wurde. In einer Sprache, die wir heute kaum mehr verstehen. Eine Geschichte aus dem Stoff für "ganz großes Kino" - eine Geschichte von Liebe, Hass, Tragik und Tod: Die Nibelungensage.

"Am Gemeindenachmittag begeben wir uns gemeinsam auf die Spur des großen mittelalterlichen Epos, in eine Welt der Ritter und Damen, in ein (Deutsch-)Land lange vor unserer Zeit", so Pfarrer Helmut Kautz.