dpa

Fürstenwalde (dpa) Hunde in Brandenburg können nun legal in einem Waldstück ohne Leine laufen. Am Dienstag ist dafür in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) ein eingezäunter Teil des Stadtwaldes geöffnet worden. Das 15 000 Quadratmeter große Areal ist durch zwei Schleusen gesichert. Angesichts des sonst überall geltenden Leinenzwangs in den Wäldern Brandenburgs wolle man mit dem Modellprojekt neue Wege gehen und die Skepsis dagegen - auch im Forstbereich - ausräumen.

Wichtig sei es, dass die Tiere gut sozialisiert seien und die Hundebesitzer ihre Verantwortung als Halter wahrnähmen, erläuterte Staatssekretärin Carolin Schilde vom Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Der Fürstenwalder Stadtforst plant noch zwei weitere solche Hundeauslaufflächen.