Einen Verfolger auf Distanz gehalten

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Schiri Daniel Kresin aus Leipzig hat's mit Remis, wenn er den FSV Optik pfeift. Drei Mal in dieser Saison leitete er Spiele mit Rathenower Beteiligung, die mit Punkteteilung endeten. Zuletzt am Samstag, als der SV Lichtenberg 47 am Vogelgesang gastierte.

Torlos endete das Spitzenspiel zwischen den Optikern als Tabellenführer und den Lichtenbergern (Platz 3). Freilich hatte der Mann in Schwarz keine Schuld daran, dass den Kontrahenten das Siegtor nicht gelingen wollte. Die Zuschauer sahen allerdings eine Nullnummer der unterhaltsamen Art. Denn gute Torgelegenheiten hatten sowohl die einen als auch die anderen.

Der FSV Optik hielt also diesen Verfolger auf Abstand. Indes hat Tennis Borussia Berlin (Platz 2) die Distanz zum Spitzenreiter verkürzt. Die Aufeinandertreffen der Saison 2017/2018 sind auch bereits Geschichte. Es ist nun ein Fernduell. Schon am Freitag erwartet Tebe die Victoria aus Seelow. Der FSV Optik hat auch ein Heimspiel. Es findet am Samstag statt. Gegner ist der FC Anker Wismar. Anpfiff: 14.00 Uhr.