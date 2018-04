Eins. Zwei. Brei - Spatzenkino im April im Concerthaus

Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Gekugelt, gebacken, geschmatzt und gefuttert wird am kommenden Dienstag, 24. April, ab 9.30 Uhr im Spatzenkino im Concerthaus in der Steinstraße. Mit drei kurzen Filmen wird der Teller dabei gleich dreimal vollgemacht: An manchen Tagen schmeckt es einfach nicht. Doch die kleine Toni weiß sich zu helfen und der Kartoffelbrei in "Brei Brumm Bumm" (Deutschland 2009) erweist sich als hilfsbereit, wenn er die Erbsen für sie versteckt. Der Kurzfilm von Elisa Klement entstand an der selbstorganisierten Filmschule "Filmarche" in Berlin. 1990 verfilmte Horst Tappert das ukrainische "Mär-chen vom Breikessel" in den DEFA Trickfilmstudios. Mit viel Witz, Charme und hinreißenden - ebenfalls von Tappert entworfenen - Figuren erzählt der Film die Geschichte einer Müllersfamilie, in der der Vater das Naschen nicht lassen kann. Zum Schluss des Programms heißt es dann "Komm essen, Pfannkuchen!" (Deutschland 2008), wenn viele hungrige Mäuler den dickköpfigen Eierkuchen jagen. Kai Pannen setzte das bekannte Volksmär-chen als Zeichentrickfilm um und erzählt die Ver-folgungsjagd auf humorvolle Weise neu. Das Programm dauert inklusive Spielpausen 45 Minuten und ist ab 4 Jahren empfohlen. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Foto: Spatzenkino