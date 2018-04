Nach Streit Polizisten angegriffen

MOZ

Neuruppin (MOZ) Ein bereits polizeibekanntes Kyritzer Paar hat erneut einen Einsatz ausgelöst. Eine Nachbarin wählte am Montagabend die 110, weil das Duo sich lautstark stritt. Dabei fiel ein Glas zu Boden, in das die 34-Jährige trat und sich verletzte. Während der Befragung verhielt sich ihr 28-jähriger Lebensgefährte psychisch auffällig. Beim Pusten kam er auf 1,67 Promille. Als wegen seines Zustands ein Rettungswagen gerufen wurde, beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten. Schließlich versuchte er, die Polizisten anzugreifen, konnte aber zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Notarzt ordnete die Zwangseinweisung in die Psychiatrie an.