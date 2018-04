Veltens SPD stellt sich gegen Andrea Nahles

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Veltener SPD gehört zu den bundesweit 60 Ortsvereinen, die sich gegen die Wahl von Andrea Nahles zur SPD-Bundesvorsitzenden aussprechen. Die Veltener sind damit die einzigen aus ganz Brandenburg. Ortsvorsitzende Katja Noack bestätigte, dass sie selbst den Antrag eingebracht habe, die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange in ihrer Kandidatur zu unterstützen. Dem seien bei der Abstimmung fast 90 Prozent der daran teilnehmenden Veltener SPD-Genossen gefolgt. „Ich sehe in Andrea Nahles nicht die notwendige Kraft zur Erneuerung unserer Partei“, argumentierte Noack. Auch ihre Auftritte in der Öffentlichkeit (Nach der Wahlniederlage im September Richtung CDU: „Ab heute gibt es auf die Fresse!“) entsprächen nicht dem, was sie von einer Parteivorsitzenden erwarte. In Lange sieht sie hingegen „eine junge, engagierte Frau, die verspricht, das Politik von unten gestaltet wird.“ Noack selbst wird am Wochenende als einzige Oberhavel-Delegierte am Parteitag teilnehmen. Laut Noack soll auch der Ortsverein Schwante/Oberkrämer hinter Lange stehen.