MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Blitzer in Brandenburg: Brandenburgs Polizei nimmt am Mittwoch wieder Temposünder ins Visier. Geblitzt wird ab 6 Uhr auf allen Autobahnen, Land- und Kreisstraßen, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit. Die europaweite Aktion wird bis zum Abend andauern. Im vergangenen Jahr starben im Land 148 Menschen bei Unfällen – jedes vierte Opfer verlor sein Leben wegen einer zu schnellen oder unangepassten Geschwindigkeit.

Alle Standorte in Brandenburg finden Sie hier www.moz.de/blitzer